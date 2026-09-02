Borussia Dortmund Pinjam Ethan Nwaneri dari Arsenal

Ethan Nwaneri masuk skuad latihan Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. (@ethannwaneri/X)
JawaPos.com - Klub Liga Jerman Borussia Dortmund meminjam gelandang Ethan Nwaneri dari klub Liga Inggris Arsenal secara resmi pada bursa transfer pemain musim panas 2026.
Dikutip dari laman resmi klub, Rabu, Borussia Dortmund meminjam Nwaneri selama satu musim penuh dari Arsenal atau hingga 30 Juni 2027 mendatang.
Direktur Olahraga Borrusia Dortmund Lars Ricken mengatakan keputusan untuk meminjam Nwaneri pada tenggat bursa transfer musim panas ini merupakan sesuatu yang mereka lakukan.
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Ricken menilai pemain berusia 19 tahun tersebut merupakan pemain muda yang sangat bertalenta dan gelandang yang dianugerahi kemampuan luar biasa.
Selain itu, Ricken menambahkan Nwaneri diproyeksikan sebagai pengganti dari Giannis Konstantelias yang harus absen karena cedera cukup lama.
"Penting bagi kami untuk dapat memperkuat skuad dalam waktu singkat. Bagi kami, merekrut Ethan adalah solusi terbaik dari sisi olahraga. Kami senang bisa merampungkan kesepakatan itu tepat sebelum jendela transfer ditutup," jelas Ricken.
Nwaneri merupakan pemain hasil didikan akademi Arsenal sejak berusia delapan tahun dan mampu mencetak debut di tim senior pada usia 15 tahun pada September 2022.
Pencapaian tersebut membuat penggawa berkebangsaan Inggris tersebut menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang bermain kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Selama berseragam Arsenal, pemain berdarah Nigeria itu tampil sebanyak 51 pertandingan di berbagai ajang dan mengemas 10 gol serta dua assist dari total 1.907 menit bermain.
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