Cristiano Ronaldo Ungkap Akan Gantung Sepatu Usai Jalani Karir Selama 25 Tahun

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo kembali memberikan isyarat bahwa musim ini mungkin menjadi musim terakhirnya sebagai pesepak bola profesional.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Pemain berusia 41 tahun tersebut menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan warisan yang spektakuler setelah menjalani karier selama sekitar 25 tahun.

Pernyataan itu menjadi salah satu sinyal paling jelas mengenai kemungkinan berakhirnya perjalanan panjang Ronaldo di dunia sepak bola.

Ia juga mengaku telah menyiapkan berbagai kegiatan yang akan dijalani setelah tidak lagi aktif bermain sepak bola.

Ronaldo diperkirakan akan mengakhiri kariernya bersama tim nasional Portugal setelah Piala Dunia terakhirnya berakhir dengan kekalahan dari Spanyol pada babak 16 besar.

Sebelumnya, Ronaldo telah memastikan bahwa Piala Dunia tersebut menjadi penampilan terakhirnya di ajang empat tahunan tersebut, meskipun ia enggan mengambil keputusan terburu-buru mengenai masa depannya bersama Portugal.

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Di level klub, Ronaldo masih terikat kontrak dengan Al-Nassr hingga Juni 2027 sehingga ia berpeluang menyelesaikan masa kontraknya sebelum pensiun. Jika benar-benar gantung sepatu, Ronaldo akan meninggalkan salah satu warisan terbesar dalam sejarah sepak bola modern.

Ronaldo saat ini tercatat sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional putra dengan koleksi 146 gol serta menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam enam edisi Piala Dunia.

Ronaldo juga semakin dekat dengan pencapaian 1.000 gol sepanjang karier setelah mencatatkan 976 gol resmi dari 1.330 penampilan. Selama kariernya, Ronaldo telah meraih 35 gelar utama bersama klub dan tim nasional serta memenangkan lima penghargaan Ballon d’Or.