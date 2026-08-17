Cristiano Ronaldo Isyaratkan Gantung Pensiun Akhir Musim, Fokus Main Padel

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo memberikan sinyal mengenai rencana pensiunnya dari dunia sepak bola profesional.

Meski kontraknya bersama Al Nassr masih berlaku hingga Juni 2027, penyerang asal Portugal itu menyebut musim 2026/2027 kemungkinan menjadi tahun terakhirnya sebagai pesepak bola.

Ronaldo menyampaikan pernyataan tersebut dalam wawancara dengan Vogue yang dipublikasikan pada Minggu (16/8). Pemain berusia 41 tahun itu mengatakan dirinya ingin menutup perjalanan panjang di dunia sepak bola dengan meninggalkan warisan yang spektakuler. “Ini mungkin tahun terakhir saya di sepak bola dan saya ingin meninggalkan warisan yang spektakuler,” ujar Ronaldo.

Pernyataan itu menjadi indikasi terkuat sejauh ini bahwa Ronaldo mulai bersiap mengakhiri kariernya. Sebelumnya, Ronaldo memang telah beberapa kali mengakui bahwa masa pensiunnya semakin dekat, tetapi tidak pernah menetapkan waktu secara spesifik. Pada November tahun lalu, Ronaldo sempat mengatakan bahwa dirinya kemungkinan masih akan bermain selama satu atau dua tahun.

Ronaldo juga telah memastikan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terakhirnya bersama Portugal. Portugal sebelumnya tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah dikalahkan Spanyol. Ronaldo pun hanya mencetak tiga gol sepanjang turnamen itu.

Dalam wawancaranya bersama Vogue, Ronaldo juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah mulai mempersiapkan kehidupan setelah sepak bola. Ronaldo mengaku telah memiliki sejumlah rencana untuk mengisi waktu pensiunnya. “Ada begitu banyak hal yang membuat saya sibuk (setelah pensiun), sampai-sampai sulit jika hanya menyebutkan satu hal saja,” kata Ronaldo.

Bagi Ronaldo, beragam aktivitas sangat penting untuk mengisi masa pensiun demi mencegah timbulnya rasa hampa usai meninggalkan dunia sepak bola. “Karena sepak bola bisa meninggalkan lubang besar, Anda harus mengisi waktu dengan berbagai cara, bukan hanya satu. Saya juga ingin lebih menikmati hidup, lebih sering jalan-jalan, menonton dan bermain padel yang sangat saya sukai, serta terus menikmati apa yang telah saya capai, apa yang telah kami capai,” ujarnya.