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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 18 Agustus 2026 | 14.09 WIB

Cristiano Ronaldo Isyaratkan Akan Pensiun Musim Depan

Cristiano Ronaldo (Bein Sports) - Image

Cristiano Ronaldo (Bein Sports)

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo mulai membuka sedikit gambaran tentang akhir perjalanan panjangnya di dunia sepak bola.

Kapten Portugal berusia 41 tahun itu mengisyaratkan bahwa musim depan mungkin menjadi musim terakhirnya sebagai pemain profesional. Pernyataan tersebut tentu langsung memunculkan spekulasi mengenai kapan tepatnya sang megabintang akan mengakhiri karier.

Ronaldo merupakan salah satu pesepak bola paling sukses dalam sejarah. Sejak melakukan debut senior bersama Sporting pada 2002, ia telah meraih berbagai trofi bersama Manchester United, Real Madrid, Juventus, hingga klubnya sekarang, Al-Nassr.

Namun, ada satu pencapaian besar yang belum pernah masuk ke dalam koleksinya: trofi Piala Dunia.

“Mungkin tahun terakhir saya”

Melansir Aljazeera, dalam wawancara dengan majalah gaya hidup Vogue yang diterbitkan pada Minggu, Ronaldo memberikan sinyal cukup kuat mengenai masa depannya.

“Ini mungkin tahun terakhir saya di dunia sepak bola dan saya ingin meninggalkan warisan yang spektakuler.”

Pernyataan tersebut menjadi salah satu indikasi paling jelas bahwa karier Ronaldo mulai mendekati penghujung.

Ia kini telah bermain selama lebih dari dua dekade dan mengumpulkan berbagai pencapaian luar biasa, termasuk lima penghargaan Ballon d'Or.

Ronaldo juga telah mencetak 976 gol untuk klub dan negara, sehingga ia semakin dekat dengan angka keramat 1.000 gol.

Editor: Banu Adikara
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