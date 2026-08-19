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Risma Azzah Fatin
Rabu, 19 Agustus 2026 | 22.53 WIB

Djed Spence Ungkap Sejarah Gemilang Inter Milan Jadi Alasan Tinggalkan Tottenham Hotspur

Djed Spence (Bein Sports) - Image

Djed Spence (Bein Sports)

JawaPos.com – Djed Spence mengungkapkan bahwa sejarah gemilang Inter menjadi alasan utama yang membuatnya memutuskan meninggalkan Tottenham Hotspur dan bergabung dengan klub raksasa Italia tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Bek asal Inggris itu menyelesaikan kepindahannya ke Inter dengan nilai transfer EUR 35 juta atau sekitar Rp701,8 miliar.

Spence menilai Inter merupakan klub besar dengan sejarah panjang dan koleksi trofi yang membuatnya tertarik membuka babak baru dalam kariernya di Italia.

Kepindahan tersebut menjadi pengalaman baru bagi Spence setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman bersama Genoa, Rennes, dan Leeds United selama memperkuat Tottenham Hotspur.

Pemain berusia 26 tahun itu mengaku pengalaman bermain di luar Inggris telah membuatnya lebih dewasa sebagai pesepak bola sekaligus sebagai pribadi.

Kini, Spence berharap pengalaman tersebut dapat membantunya memberikan kontribusi bagi Inter yang berupaya mempertahankan gelar Serie A pada musim 2026/27.

Spence juga mengaku antusias bergabung dengan rekan-rekan barunya, termasuk John Stones dan Josep Martínez yang sebelumnya telah dikenalnya.

Spence berharap dapat segera beradaptasi dengan lingkungan baru dan membantu Inter menghadapi persaingan pada musim mendatang.

Kedatangan Spence menjadi bagian dari upaya Inter memperkuat skuad setelah klub tersebut juga mendatangkan sejumlah pemain baru pada bursa transfer musim panas ini.

Editor: Hanny Suwindari
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