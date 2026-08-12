Inter Milan Dekati Djed Spence untuk Gantikan Denzel Dumfries yang Pindah ke Real Madrid

JawaPos.com – Djed Spence muncul sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Denzel Dumfries di Inter Milan setelah bek asal Belanda tersebut pindah ke Real Madrid.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Inter dilaporkan telah melakukan negosiasi dengan Tottenham dan semakin dekat mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek sayap asal Inggris tersebut.

Nilai transfer Spence diperkirakan mencapai EUR 30 juta atau sekitar Rp568 miliar, belum termasuk bonus.

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Spence dinilai sesuai dengan kebutuhan taktik Inter karena mampu bermain sebagai bek sayap maupun bek kanan.

Kecepatan, kekuatan fisik, kemampuan memberikan lebar permainan, serta kontribusinya dalam bertahan membuat pemain berusia 26 tahun itu dianggap mampu mengisi peran yang ditinggalkan Dumfries.

Pengalamannya bermain di Liga Italia saat menjalani masa peminjaman bersama Genoa juga menjadi nilai tambah dalam proses adaptasinya.

Dumfries meninggalkan Inter setelah mencatatkan 207 penampilan, 27 gol, dan 28 assist serta mempersembahkan delapan trofi selama membela klub Italia tersebut.

Kepergian pemain asal Belanda itu membuat Inter membutuhkan pengganti yang mampu memberikan kontribusi seimbang dalam menyerang dan bertahan di sisi kanan.