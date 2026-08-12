Inter Milan Dekati Djed Spence untuk Gantikan Denzel Dumfries yang Pindah ke Real Madrid

Djed Spence (Instagram @djedspence)
JawaPos.com – Djed Spence muncul sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Denzel Dumfries di Inter Milan setelah bek asal Belanda tersebut pindah ke Real Madrid.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Inter dilaporkan telah melakukan negosiasi dengan Tottenham dan semakin dekat mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek sayap asal Inggris tersebut.
Nilai transfer Spence diperkirakan mencapai EUR 30 juta atau sekitar Rp568 miliar, belum termasuk bonus.
Spence dinilai sesuai dengan kebutuhan taktik Inter karena mampu bermain sebagai bek sayap maupun bek kanan.
Kecepatan, kekuatan fisik, kemampuan memberikan lebar permainan, serta kontribusinya dalam bertahan membuat pemain berusia 26 tahun itu dianggap mampu mengisi peran yang ditinggalkan Dumfries.
Pengalamannya bermain di Liga Italia saat menjalani masa peminjaman bersama Genoa juga menjadi nilai tambah dalam proses adaptasinya.
Dumfries meninggalkan Inter setelah mencatatkan 207 penampilan, 27 gol, dan 28 assist serta mempersembahkan delapan trofi selama membela klub Italia tersebut.
Kepergian pemain asal Belanda itu membuat Inter membutuhkan pengganti yang mampu memberikan kontribusi seimbang dalam menyerang dan bertahan di sisi kanan.
Jika transfer Spence berhasil diselesaikan, ia akan menjadi salah satu bagian penting dari upaya Inter kembali bersaing memperebutkan gelar domestik dan Eropa.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan