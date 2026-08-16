Djed Spence Resmi ke Inter Milan, Tinggalkan Tottenham Hotspur

JawaPos.com - Djed Spence resmi meninggalkan Tottenham Hotspur dan bergabung dengan Inter Milan pada Sabtu (15/8). Bek Timnas Inggris itu menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031 untuk membuka babak baru dalam kariernya setelah tampil di Piala Dunia 2026.

Kepindahan tersebut sekaligus membawa Spence kembali ke Serie A. Pemain berusia 26 tahun itu sebelumnya pernah memperkuat Genoa sebagai pemain pinjaman dari Tottenham pada 2024, sebelum kembali ke Inggris dan kemudian menjadi bagian penting skuad The Three Lions di Piala Dunia 2026.

Nilai transfer Spence dilaporkan berada di kisaran 30 juta euro atau 30 juta poundsterling, tergantung sumber yang digunakan. Inter mendatangkan Spence setelah Denzel Dumfries lebih dulu meninggalkan klub Italia tersebut untuk bergabung dengan Real Madrid.

Spence mengucapkan salam perpisahan emosional kepada Tottenham sebelum transfernya dikonfirmasi kedua klub.

“Sebuah babak spesial telah berakhir. Ini merupakan sebuah perjalanan yang penuh kenangan, momen, dan pengalaman yang akan saya bawa selamanya, terutama malam itu di Bilbao. Terima kasih kepada seluruh staf yang telah membantu saya sepanjang perjalanan, para pemain yang telah menjadi keluarga, dan yang terpenting, terima kasih kepada para penggemar. Sekarang waktunya membuka babak baru, tetapi Spurs akan selalu memiliki tempat di hati saya,” kata Spence melalui Instagram pribadinya sesaat sebelum transfernya dikonfirmasi kedua klub.

Spence meninggalkan Tottenham setelah mencatatkan 85 penampilan dan membantu klub meraih trofi Liga Europa pada musim 2024/2025. Namun, masa depannya di London Utara mulai dipertanyakan setelah posisi Spence dalam rencana Roberto De Zerbi disebut tidak lagi menjadi prioritas.

Situasi tersebut membuat Tottenham terbuka terhadap kepergian Spence. Nilai sang pemain kemudian ikut terdongkrak setelah penampilan impresifnya bersama Inggris di Piala Dunia 2026.

Spence tampil dalam delapan pertandingan dan membantu Inggris finis di posisi ketiga. Setelah turnamen tersebut, Inter menjadi pelabuhan berikutnya dalam kariernya.

Bek yang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan membawa bola itu mengaku antusias memulai petualangan bersama Inter. Baginya, bergabung dengan klub Italia tersebut merupakan langkah besar, bukan hanya untuk kariernya, tetapi juga keluarganya.