Negosiasi Rodri Kian Makin Rumit Setelah Manchester City Menolak Tawaran Ketiga dari Barcelona

JawaPos.com – Barcelona kembali mengalami hambatan dalam upaya mendatangkan gelandang Manchester City, Rodri Hernández, setelah tawaran ketiga mereka ditolak klub Inggris tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Manchester City tetap menetapkan harga sekitar EUR 80 juta atau sekitar Rp1,60 triliun untuk melepas pemain asal Spanyol itu.

Penolakan tersebut membuat negosiasi yang sempat mendekati tahap penentuan kembali menemui jalan buntu.

Barcelona sebelumnya telah meningkatkan tawaran secara bertahap setelah proposal awal yang berada di kisaran EUR 50 juta ditolak Manchester City.

Meskipun Rodri disebut menjadikan Barcelona sebagai tujuan pilihannya jika meninggalkan Manchester City, keinginan sang pemain belum mampu mengubah tuntutan finansial klub Inggris tersebut.

Manchester City dilaporkan bersedia mempertimbangkan kepergian Rodri, tetapi hanya jika Barcelona mengajukan tawaran yang sesuai dengan nilai yang mereka tetapkan.

Setelah tiga kali mengalami penolakan, Barcelona kini harus menentukan langkah berikutnya dalam negosiasi untuk mendapatkan Rodri.

Klub asal Catalunya tersebut dapat meningkatkan tawaran hingga mendekati EUR 80 juta atau sekitar Rp1,60 triliun, tetapi keputusan itu harus disesuaikan dengan batasan finansial klub.