Rodri Kembali ke Manchester City untuk Pergi, Gabung Barcelona dengan Fee Rp 1,58 Triliun

JawaPos.com – Kepulangan Rodrigo Hernandez Cascante alias Rodri ke Etihad Campus, markas latihan Manchester City, akhir pekan lalu tidak untuk kembali membela klub berjuluk The Citizens tersebut.

Sebaliknya, Rodri kembali untuk berpamitan kepada rekan setimnya di klub yang dibelanya selama tujuh musim terakhir dan telah memberinya 13 trofi juara.

Kemarin (18/8), Rodri sudah menjejakkan kaki di Ciutat Esportiva Joan Gamper, markas latihan FC Barcelona.

Kapten timnas Spanyol saat memenangkan Piala Dunia 2026 bulan lalu (20/7) itu menjalani rangkaian tes medis sebagai penggawa Barca, sebutan FC Barcelona. City dan Barca sudah sepakat dengan fee senilai EUR 76,5 juta (Rp 1,58 triliun).

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Liga Champions dan Nomor 16 Peraih Golden Ball (Pemain Terbaik) Piala Dunia 2026 tersebut akan memperkuat Barca hingga musim panas 2030. Rodri mengusung misi membawa Barca memenangi Liga Champions lagi setelah musim 2014–2015.

“Aku sangat senang berada di sini (Barca) setelah (situasi yang) sangat intens beberapa hari terakhir,” ucap Rodri kepada jurnalis yang menyambutnya di bandara seperti dilansir Barca Universal.

“Bermain untuk FC Barcelona adalah mimpi. Kami akan berjuang untuk (memenangkan) Liga Champions dan semua (gelar) yang bisa kami raih,” imbuh gelandang kelahiran Madrid 30 tahun silam tersebut.

Di skuad Blaugrana, sebutan lain FC Barcelona, Rodri akan memakai 16 sebagai nomor punggung. Sama seperti nomor punggungnya di City maupun di klub awal kariernya, Villarreal CF.

Rodri juga mengangkat trofi juara Piala Dunia 2026 dengan jersey timnas nomor 16.