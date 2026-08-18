Barcelona Kembali Dapat Harapan Rodri Usai Enzo Maresca Tidak Berikan Jaminan Masa Depan Sang Pemain

Rodri Hernandez (Bein Sports)
JawaPos.com – Barcelona menerima sinyal mengenai masa depan Rodri Hernández setelah pelatih Manchester City, Enzo Maresca, tidak memberikan jaminan bahwa gelandang asal Spanyol tersebut akan bertahan di klub.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Enzo Maresca mengakui telah bertemu Rodri di fasilitas latihan Manchester City, tetapi menegaskan bahwa bursa transfer masih terbuka dan segala kemungkinan dapat terjadi.
Pernyataan tersebut kembali memunculkan spekulasi mengenai peluang Barcelona mendatangkan Rodri untuk memperkuat lini tengah mereka.
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Barcelona sebelumnya telah mengajukan dua tawaran untuk Rodri, tetapi Manchester City belum menyetujui proposal tersebut karena menginginkan jaminan nilai transfer antara EUR 70 juta hingga EUR 80 juta atau sekitar Rp1,3 triliun hingga Rp1,5 triliun.
Tawaran terakhir Barcelona dilaporkan bernilai EUR 55 juta hingga EUR 60 juta atau sekitar Rp1 triliun hingga Rp1,1 triliun, dengan bonus yang dapat meningkatkan total paket menjadi sekitar EUR 65 juta atau Rp1,2 triliun.
Situasi tersebut membuat Barcelona masih harus mencari formula yang dapat memenuhi tuntutan finansial Manchester City, sementara kontrak Rodri bersama klub Inggris itu akan berakhir pada 2027.
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Barcelona tetap optimistis dapat menemukan kesepakatan untuk merekrut Rodri meskipun dua tawaran sebelumnya ditolak Manchester City.
Gelandang tersebut dilaporkan memiliki keinginan untuk mengenakan seragam Barcelona, sehingga keputusan transfer kini bergantung pada kemampuan kedua klub menemukan titik temu mengenai nilai kepindahan.
Pernyataan Maresca yang tidak menjamin masa depan Rodri membuat peluang kepindahan tetap terbuka selama bursa transfer masih berlangsung.
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Jawa Pos
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