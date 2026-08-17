Manchester City dari Arsenal, Maresca Alihkan Fokus ke Laga Perdana Liga Inggris

JawaPos.com - Manajer Manchester City Enzo Maresca langsung mengalihkan fokus timnya ke laga perdana Liga Inggris setelah dikalahkan Arsenal dengan skor 0-3 pada laga Community Shield di Stadion Principality, Cardiff, Wales, Minggu 16/8).

Laga perdana Liga Inggris itu akan datang pada akhir pekan ini, Minggu (23/8) pukul 20.00 WIB, ketika timnya menjamu AFC Bournemouth di Stadion Etihad.

“Kami akan menganalisis pertandingan ini, kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, dan berusaha memperbaikinya. Kemudian mulai Selasa, kami akan fokus pada pertandingan melawan Bournemouth,” ujarnya setelah pertandingan, dikutip dari laman resmi Manchester City, Senin.

Di laga ini, City unggul dalam penguasaan bola dan jumlah tembakan, namun mereka kalah efektivitas dari Arsenal.

The Gunners sudah mampu memimpin ketika laga berjalan 23 detik melalui Riccardo Calafiori. Pada menit ke-28, mereka menggandakan keunggulan lewat Kai Havertz dan pada awal babak kedua tepatnya pada menit ke-48 sang juara Liga Inggris itu mencetak gol ketiga melalui Martin Odegaard.

Maresca merasa kekalahan ini salah satunya disebabkan minimnya ketersediaan pemain setelah sebagian besar dari mereka bermain di Piala Dunia 2026.

“Beberapa dari mereka baru mulai berlatih dua atau tiga hari lalu. Jadi, penting bagi mereka untuk mendapatkan menit bermain dan siap menghadapi Premier League," kata dia.