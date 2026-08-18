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Risma Azzah Fatin
Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.11 WIB

Luis Enrique Sambut Positif Kepindahan Ferran Torres dari Barcelona ke Paris Saint-Germain

Ferran Torres dan Luis Enrique (Football Espana) - Image

Ferran Torres dan Luis Enrique (Football Espana)

JawaPos.com – Luis Enrique menyambut positif kepindahan Ferran Torres dari Barcelona ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer EUR 50 juta atau sekitar Rp960,9 miliar.

Dilansir dari laman Goal pada Selasa (18/8), Pelatih asal Spanyol tersebut menilai Torres merupakan pemain serbaguna yang dapat memperkuat berbagai posisi di lini serang PSG.

Torres yang berusia 26 tahun menandatangani kontrak hingga 2031 setelah menyelesaikan kepindahannya ke klub Prancis tersebut.

Enrique mengaku senang karena kedatangan Torres dinilai sesuai dengan kebutuhan PSG dalam upaya meningkatkan kualitas skuad.

Enrique menilai kemampuan Torres bermain di berbagai posisi menjadi salah satu alasan utama PSG merekrutnya.

Menurutnya, pemain internasional Spanyol tersebut memiliki kualitas, pengalaman, serta mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi.

Enrique juga menyebut dirinya bersama presiden klub dan Luis Campos terus bekerja untuk mencari peluang yang dapat memperkuat tim.

 Kepindahan tersebut sekaligus mempertemukan kembali Enrique dengan Torres setelah keduanya pernah bekerja sama di tim nasional Spanyol.

Hubungan keduanya telah terjalin sejak Enrique memberikan kesempatan kepada Torres untuk melakukan debut bersama tim nasional Spanyol.

Pengalaman tersebut dinilai dapat membantu Torres beradaptasi dengan lingkungan baru di Paris dan memahami tuntutan permainan yang diinginkan Enrique.

Editor: Hanny Suwindari
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