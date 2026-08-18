Tijjani Reijnders Ungkap Alasan Ingin Tinggalkan Manchester City

JawaPos.com – Tijjani Reijnders dilaporkan berada di ambang kepindahan dari Manchester City setelah mengalami kesulitan mendapatkan peran yang diharapkan sejak bergabung pada tahun lalu.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (16/8), Gelandang asal Belanda tersebut tercatat tampil 47 kali di semua kompetisi dengan 31 penampilan sebagai starter, serta menyumbangkan tujuh gol dan tujuh assist.

Enzo Maresca mengisyaratkan bahwa keinginan Reijnders untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak dapat menjadi alasan utama di balik kepergiannya dari Manchester City.

Maresca memahami situasi Reijnders karena pemain tersebut ingin mendapatkan kesempatan bermain secara lebih konsisten setelah melalui satu musim di Manchester City.

Pelatih asal Italia itu menilai kondisi tersebut merupakan hal yang wajar bagi pemain yang merasa kesulitan memahami alasan tidak mendapatkan menit bermain sesuai harapan.

Reijnders sebelumnya tampil mengesankan bersama AC Milan dan terbiasa bermain lebih dalam, sedangkan perannya di Manchester City tidak sepenuhnya sesuai dengan posisi yang ia sukai.

Reijnders kini dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Liga Pro Saudi, Al-Qadsiah, meskipun kepindahannya belum sepenuhnya resmi.

Maresca menegaskan bahwa keputusan akhir akan bergantung pada situasi dalam beberapa waktu ke depan, tetapi mengakui bahwa kepergian Reijnders dapat menjadi keputusan terbaik apabila klub, pemain, dan pelatih memiliki pandangan yang sama.