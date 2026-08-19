Jadi Pemain Barcelona, Rodri: Hati Saya Akan Selalu Terikat dengan Manchester City

JawaPos.com - Rodri mengatakan hatinya selalu berada di Manchester City meski telah menjadi pemain Barcelona, dikutip dari ANTARA.

"Hati saya akan selalu terikat dengan kota ini dan klub ini," ujar Rodri dalam laman Manchester City pada Rabu.

Pemain Spanyol itu menilai mengatakan setelah tujuh tahun penuh kesuksesan, saatnya dirinya mengucapkan selamat tinggal.

Dia menyatakan bangga bisa membela Manchester City dan berjuang bersama rekan-rekannya.

"Baik klub maupun saya sama-sama bangga akan hal ini, dan itulah alasan di balik keputusan saya," kata Rodri.

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"Hati saya akan selalu berwarna biru seumur hidup. Dan mereka selalu bisa mengandalkan Rodri untuk apa pun yang mereka butuhkan" tambahnya.

Pemain berusia 30 tahun itu diboyong oleh Barcelona dengan status transfer permanen dengan biaya transfer 60 juta euro (Rp1,2 triliun).

Rodri merupakan pemain penting Manchester City sejak didatangkan dari Atletico Madrid pada 2019.