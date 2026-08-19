Jadi Pemain Barcelona, Rodri: Hati Saya Akan Selalu Terikat dengan Manchester City

Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk transfer Rodri senilai sekitar GBP 65,3 juta. Sang gelandang disebut akan meneken kontrak empat tahun di Camp Nou. (Instagram/@fabriziorom)
JawaPos.com - Rodri mengatakan hatinya selalu berada di Manchester City meski telah menjadi pemain Barcelona, dikutip dari ANTARA.
"Hati saya akan selalu terikat dengan kota ini dan klub ini," ujar Rodri dalam laman Manchester City pada Rabu.
Pemain Spanyol itu menilai mengatakan setelah tujuh tahun penuh kesuksesan, saatnya dirinya mengucapkan selamat tinggal.
Dia menyatakan bangga bisa membela Manchester City dan berjuang bersama rekan-rekannya.
"Baik klub maupun saya sama-sama bangga akan hal ini, dan itulah alasan di balik keputusan saya," kata Rodri.
"Hati saya akan selalu berwarna biru seumur hidup. Dan mereka selalu bisa mengandalkan Rodri untuk apa pun yang mereka butuhkan" tambahnya.
Pemain berusia 30 tahun itu diboyong oleh Barcelona dengan status transfer permanen dengan biaya transfer 60 juta euro (Rp1,2 triliun).
Rodri merupakan pemain penting Manchester City sejak didatangkan dari Atletico Madrid pada 2019.
Ia menjadi sosok sentral di lini tengah Manchester City asuhan Pep Guardiola dan membantu The Citizens memenangkan banyak trofi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1