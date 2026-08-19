Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 19 Agustus 2026 | 13.58 WIB

Resmi Berseragam Blaugrana! Barcelona Umumkan Kedatangan Rodri

Rodri (Bein Sports) - Image

Rodri (Bein Sports)

JawaPos.com - Klub Liga Spanyol Barcelona mengumumkan gelandang Manchester City Rodri telah bergabung dengan mereka, dikutip dari ANTARA.

Dalam lamannya Selasa menyatakan telah sepakat dengan Manchester City mengenai transfer permanen Rodri dalam kontrak hingga 30 Juni 2030.

Kedatangan Rodri menjadi tambahan kekuatan berharga Barcelona di lini tengah klub ini.

Menurut beberapa laporan, Barcelona mengeluarkan biaya transfer mencapai 60 juta euro (Rp1,2 triliun) untuk memboyong Rodri dari Manchester City.

Biaya tersebut belum mencakup tambahan-tambahan lain dalam kesepakatan transfer dan kontrak yang dikabarkan mencapai 15 juta euro (Rp310 miliar).

Rodri sebelumnya merupakan pemain penting Manchester City sejak kedatangannya dari Atletico Madrid pada musim panas 2019.

Rodri menjadi sosok sentral di lini tengah Manchester City asuhan Pep Guardiola dan membantu The Citizens menjuarai Liga Inggris, Piala FA dan Liga Champions.

Dia juga berhasil membawa Spanyol  menjuarai Euro 2024 dan Piala Dunia 2026. Pada 2024 Rodri  menyabet gelar Ballon d'Or.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadi Pemain Barcelona, Rodri: Hati Saya Akan Selalu Terikat dengan Manchester City - Image
Sepak Bola Dunia

Jadi Pemain Barcelona, Rodri: Hati Saya Akan Selalu Terikat dengan Manchester City

Rabu, 19 Agustus 2026 | 13.54 WIB

A Beautiful Obsession: Film Dokumenter Ungkap Sisi Lain Pep Guardiola Menukangi Manchester City - Image
Sepak Bola Dunia

A Beautiful Obsession: Film Dokumenter Ungkap Sisi Lain Pep Guardiola Menukangi Manchester City

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06.51 WIB

Tijjani Reijnders Ungkap Alasan Tinggalkan Manchester City - Image
Sepak Bola Dunia

Tijjani Reijnders Ungkap Alasan Tinggalkan Manchester City

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore