Resmi Berseragam Blaugrana! Barcelona Umumkan Kedatangan Rodri

JawaPos.com - Klub Liga Spanyol Barcelona mengumumkan gelandang Manchester City Rodri telah bergabung dengan mereka, dikutip dari ANTARA.

Dalam lamannya Selasa menyatakan telah sepakat dengan Manchester City mengenai transfer permanen Rodri dalam kontrak hingga 30 Juni 2030.

Kedatangan Rodri menjadi tambahan kekuatan berharga Barcelona di lini tengah klub ini.

Menurut beberapa laporan, Barcelona mengeluarkan biaya transfer mencapai 60 juta euro (Rp1,2 triliun) untuk memboyong Rodri dari Manchester City.

Biaya tersebut belum mencakup tambahan-tambahan lain dalam kesepakatan transfer dan kontrak yang dikabarkan mencapai 15 juta euro (Rp310 miliar).

Rodri sebelumnya merupakan pemain penting Manchester City sejak kedatangannya dari Atletico Madrid pada musim panas 2019.

Rodri menjadi sosok sentral di lini tengah Manchester City asuhan Pep Guardiola dan membantu The Citizens menjuarai Liga Inggris, Piala FA dan Liga Champions.