Mikel Arteta Pastikan Masa Depannya di Arsenal Aman meski Kontraknya Memasuki Tahun Terakhir

JawaPos.com – Mikel Arteta meredakan kekhawatiran mengenai masa depannya di Arsenal setelah memasuki tahun terakhir kontraknya bersama klub tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (15/8), Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa dirinya sangat bahagia di Arsenal dan tidak memiliki rencana untuk meninggalkan klub dalam waktu dekat.

Arteta juga menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi para penggemar untuk mengkhawatirkan proses perpanjangan kontraknya. Menurutnya, pembicaraan mengenai kontrak baru dapat diselesaikan secara alami ketika waktunya tiba.

Arteta mengambil alih Arsenal pada Desember 2019 dan sejak itu membawa klub meraih satu Piala FA serta dua Community Shield.

Arteta juga berhasil mengakhiri penantian panjang Arsenal untuk kembali menjuarai Liga Premier pada musim lalu setelah klub tersebut unggul atas Manchester City.

Wakil Ketua Arsenal, Josh Kroenke, sebelumnya menyatakan bahwa perpanjangan kontrak Arteta merupakan salah satu prioritas klub.

Namun, Arteta menegaskan bahwa dirinya tidak terburu-buru untuk menandatangani kesepakatan baru karena kedua pihak merasa nyaman dengan situasi saat ini.

Arteta mengatakan keinginannya untuk tetap berada di Arsenal sejalan dengan perasaan klub terhadap dirinya sehingga proses perpanjangan kontrak dapat berjalan tanpa tekanan.

Sejak menangani Arsenal, pelatih berusia 44 tahun itu telah memimpin 353 pertandingan dengan catatan 213 kemenangan, 67 hasil imbang, dan 73 kekalahan.