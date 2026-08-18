Mikel Arteta Pastikan Masa Depannya di Arsenal Aman meski Kontraknya Memasuki Tahun Terakhir

Mikel Arteta (Bein Sports)
JawaPos.com – Mikel Arteta meredakan kekhawatiran mengenai masa depannya di Arsenal setelah memasuki tahun terakhir kontraknya bersama klub tersebut.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (15/8), Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa dirinya sangat bahagia di Arsenal dan tidak memiliki rencana untuk meninggalkan klub dalam waktu dekat.
Arteta juga menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi para penggemar untuk mengkhawatirkan proses perpanjangan kontraknya. Menurutnya, pembicaraan mengenai kontrak baru dapat diselesaikan secara alami ketika waktunya tiba.
Arteta mengambil alih Arsenal pada Desember 2019 dan sejak itu membawa klub meraih satu Piala FA serta dua Community Shield.
Arteta juga berhasil mengakhiri penantian panjang Arsenal untuk kembali menjuarai Liga Premier pada musim lalu setelah klub tersebut unggul atas Manchester City.
Wakil Ketua Arsenal, Josh Kroenke, sebelumnya menyatakan bahwa perpanjangan kontrak Arteta merupakan salah satu prioritas klub.
Baca Juga:Hotel Jepang Ubah Tidur Jadi Daya Tarik Wisata, Sleep Tourism dengan Diagnosis hingga Cek Otak
Namun, Arteta menegaskan bahwa dirinya tidak terburu-buru untuk menandatangani kesepakatan baru karena kedua pihak merasa nyaman dengan situasi saat ini.
Arteta mengatakan keinginannya untuk tetap berada di Arsenal sejalan dengan perasaan klub terhadap dirinya sehingga proses perpanjangan kontrak dapat berjalan tanpa tekanan.
Sejak menangani Arsenal, pelatih berusia 44 tahun itu telah memimpin 353 pertandingan dengan catatan 213 kemenangan, 67 hasil imbang, dan 73 kekalahan.
Arteta juga membawa Arsenal mencapai final Liga Champions untuk kedua kalinya pada musim lalu sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pelatih penting dalam sejarah klub.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!