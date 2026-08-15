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Risma Azzah Fatin
Minggu, 16 Agustus 2026 | 01.26 WIB

LaLiga Terapkan 4 Perubahan Perwasitan untuk Kurangi Waktu Terbuang dan Tingkatkan Kelancaran Laga

Skuad tim Barcelona (Bein Sports) - Image

Skuad tim Barcelona (Bein Sports)

JawaPos.com – LaLiga 2026/27 akan memasuki musim baru dengan sejumlah perubahan dalam sistem perwasitan yang berfokus pada peningkatan waktu bermain efektif.

Komite Teknis Wasit (CTA) Spanyol menaruh perhatian khusus pada upaya mengurangi tindakan mengulur waktu, memperketat penanganan cedera, serta menjaga agar pertandingan berlangsung lebih lancar.

Berikut 4 perubahan perwasitan yang akan mewarnai jalannya laga LaLiga pada musim 2026/27, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (14/8).

1.     Batas Waktu Pergantian Pemain dan Pelaksanaan Kembali Permainan

Pemain yang digantikan akan memiliki waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan, sedangkan penundaan yang disengaja dapat membuat pemain pengganti tidak langsung diperbolehkan masuk.

Wasit juga akan memberikan perhatian lebih terhadap lemparan ke dalam dan situasi lain yang menyebabkan permainan terhenti agar pertandingan dapat segera dilanjutkan. Perubahan tersebut diharapkan mengurangi strategi membuang waktu dan meningkatkan kontinuitas pertandingan.

2.     Penanganan Cedera Akan Diperketat

Pemain yang mendapatkan perawatan medis di lapangan harus berada di luar lapangan selama satu menit sebelum diperbolehkan kembali bermain.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah cedera yang dibuat-buat digunakan sebagai cara menghentikan atau memperlambat pertandingan.

CTA juga meminta izin kepada IFAB untuk memberikan sanksi kepada tim apabila penjaga gawang dinilai sengaja melebih-lebihkan cedera demi menghentikan permainan.

Editor: Hanny Suwindari
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