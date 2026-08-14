Deportivo A Coruna Ingin Voa seperti YNWA, Lagu Tema Baru untuk LALIGA

Deportivo A Coruna merilis lagu tema Voa untuk menandai 120 tahun klub dan comeback ke LALIGA, terinspirasi You’ll Never Walk Alone. (Dok. Fundeu)
JawaPos.com - Euforia promosi ke LALIGA musim ini dimanfaatkan Deportivo A Coruna untuk merilis lagu tema terbaru. Judul lagu tersebut adalah Voa yang artinya ayo.
Kata yang memang sering ditulis dalam spanduk dukungan untuk Los Herculinos –julukan Deportivo A Coruna.
Lagu tema tersebut diciptakan oleh musisi asli A Coruna, Xoel Lopez. Voa sekaligus jadi penanda momen ulang tahun ke-120 klub yang bermarkas di Estadio Abanca-Riazor tersebut.
Laga melawan Real Madrid dalam perebutan Trofeo Teresa Herrera dini hari tadi (13/8) jadi laga pertama Voa diperdengarkan.
Xoel punya keinginan Voa bisa memberi pengaruh kepada skuad Depor seperti lagu tema Liverpool FC yang kondang, You’ll Never Walk Alone (YNWA).
”Aku ingin lagu tema ini benar-benar mendongkrak semangat para pemain Depor,” kata Xoel seperti dilansir dari Diario AS.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur