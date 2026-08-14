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Rizka Perdana Putra
Jumat, 14 Agustus 2026 | 14.59 WIB

Deportivo A Coruna Ingin Voa seperti YNWA, Lagu Tema Baru untuk LALIGA

Deportivo A Coruna merilis lagu tema Voa untuk menandai 120 tahun klub dan comeback ke LALIGA, terinspirasi You’ll Never Walk Alone. (Dok. Fundeu) - Image

Deportivo A Coruna merilis lagu tema Voa untuk menandai 120 tahun klub dan comeback ke LALIGA, terinspirasi You’ll Never Walk Alone. (Dok. Fundeu)

JawaPos.com - Euforia promosi ke LALIGA musim ini dimanfaatkan Deportivo A Coruna untuk merilis lagu tema terbaru. Judul lagu tersebut adalah Voa yang artinya ayo.

Kata yang memang sering ditulis dalam spanduk dukungan untuk Los Herculinos –julukan Deportivo A Coruna.

Lagu tema tersebut diciptakan oleh musisi asli A Coruna, Xoel Lopez. Voa sekaligus jadi penanda momen ulang tahun ke-120 klub yang bermarkas di Estadio Abanca-Riazor tersebut.

Laga melawan Real Madrid dalam perebutan Trofeo Teresa Herrera dini hari tadi (13/8) jadi laga pertama Voa diperdengarkan.

Xoel punya keinginan Voa bisa memberi pengaruh kepada skuad Depor seperti lagu tema Liverpool FC yang kondang, You’ll Never Walk Alone (YNWA).

”Aku ingin lagu tema ini benar-benar mendongkrak semangat para pemain Depor,” kata Xoel seperti dilansir dari Diario AS. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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