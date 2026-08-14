Deportivo A Coruna Ingin Voa seperti YNWA, Lagu Tema Baru untuk LALIGA

JawaPos.com - Euforia promosi ke LALIGA musim ini dimanfaatkan Deportivo A Coruna untuk merilis lagu tema terbaru. Judul lagu tersebut adalah Voa yang artinya ayo.

Kata yang memang sering ditulis dalam spanduk dukungan untuk Los Herculinos –julukan Deportivo A Coruna.

Lagu tema tersebut diciptakan oleh musisi asli A Coruna, Xoel Lopez. Voa sekaligus jadi penanda momen ulang tahun ke-120 klub yang bermarkas di Estadio Abanca-Riazor tersebut.

Laga melawan Real Madrid dalam perebutan Trofeo Teresa Herrera dini hari tadi (13/8) jadi laga pertama Voa diperdengarkan.

Xoel punya keinginan Voa bisa memberi pengaruh kepada skuad Depor seperti lagu tema Liverpool FC yang kondang, You’ll Never Walk Alone (YNWA).