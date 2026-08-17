Mata Mourinho Lebam, Ternyata Bukan karena Berkelahi di Latihan

José Mourinho muncul dengan mata lebam saat Real Madrid melawan Schalke. Pelatih asal Portugal itu mengungkap penyebab sebenarnya. (Dok. The Sun)
JawaPos.com – José Mourinho mencuri perhatian saat mendampingi Real Madrid menghadapi Schalke pada pertandingan pramusim di Jerman. Bukan karena taktik atau hasil pertandingan, melainkan karena pelatih asal Portugal itu terlihat mengalami memar di sekitar salah satu matanya.
Penampilan tersebut sempat memunculkan pertanyaan. Apalagi, Real Madrid memang sempat diwarnai sejumlah insiden panas di tempat latihan pada akhir musim lalu.
Antonio Rüdiger sebelumnya terlibat insiden dengan Alvaro Carreras. Tidak lama kemudian, Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni juga terlibat perselisihan yang berkembang menjadi perkelahian. Namun, seluruh kejadian tersebut berlangsung sebelum Mourinho kembali menangani Real Madrid.
Mata lebam Mourinho ternyata sama sekali tidak berkaitan dengan keributan antarpemain. Ia mengalami cedera setelah terkena bola ketika mengikuti sesi latihan Real Madrid.
"Sebuah bola mengenai wajah saya saat latihan," kata Mourinho ketika ditanya mengenai mata lebamnya, dikutip dari The Sun.
Mourinho kemudian menjelaskan bahwa kacamata yang dikenakannya turut membuat benturan tersebut meninggalkan bekas di sekitar mata.
"Kalau saya tidak memakai kacamata, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Bisa saja kondisinya lebih buruk," ujarnya.
Meski mengalami memar, Mourinho tetap mendampingi Real Madrid dari pinggir lapangan saat menghadapi Schalke di Veltins-Arena, Minggu (16/8). Los Blancos kemudian menutup rangkaian pramusim dengan kemenangan 3-0.
Kylian Mbappe membuka keunggulan Real Madrid sebelum Dean Huijsen dan Carlos Espí menambah dua gol berikutnya. Hasil tersebut menjadi modal positif Mourinho menjelang dimulainya kompetisi resmi.
Pertandingan melawan Schalke juga menjadi kesempatan bagi sejumlah pemain yang baru bergabung untuk mendapatkan menit bermain. Mourinho memberikan waktu bermain 45 menit kepada Mbappe dan Ibrahima Konate, sementara Jude Bellingham, Marc Cucurella, dan Yan Diomande masing-masing bermain selama 30 menit.
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Jawa Pos
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