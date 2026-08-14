Mourinho-Cholo Hidupkan Derbi Madrileno, Real Madrid dan Atletico Adu Gengsi

JawaPos.com - Kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid membuat Derbi Madrileno kontra Atletico Madrid bakal jadi sorotan.

Apalagi, Mourinho akan beradu taktik dengan sosok yang punya karakter disiplin dan penuntut kemenangan seperti dirinya, Diego Simeone.

Dikartu merah 15 kali dan tujuh kali. Sebanyak itulah Mourinho dan Simeone menerima kartu merah selama karier melatihnya di semua ajang. Rekor itu bisa jadi sinyal serunya Derbi Madrileno musim ini ketika Mourinho kembali menangani El Real setelah 13 tahun.

The Special One –julukan Mourinho– yang dikenal terobsesi meraih kemenangan dengan cara apa pun (winning at all costs) berhadapan dengan Cholo –julukan Simeone– yang juga punya energi dan gairah kuat di pinggir lapangan.

”Jose Mourinho dan Cholo memiliki banyak kesamaan, seperti gairah untuk pertandingan atau komitmen yang mereka minta dari pemain,” kata Diego Costa, mantan striker timnas Spanyol kelahiran Brasil yang pernah dilatih Mourinho di Chelsea dan Simeone (Atletico).

Derbi Madrileno perdana musim ini bakal tercipta di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, pada jornada ketujuh LALIGA (20/9). Sebagai pemain baru Real, bek kiri Marc Cucurella meyakini Mourinho akan memberi pengaruh besar bagi Los Merengues.

”(Mourinho akan memberi) banyak kepercayaan diri. Kami semua menginginkan kemenangan demi kemenangan dan menjalani musim dengan hebat,” ucap Cucurella dikutip dari Mundo Deportivo.

13 Tahun Tak Bersua Kali terakhir Mourinho dan Cholo bersua di LALIGA sudah 13 tahun lalu atau pada 27 April 2013. Saat itu, Mourinho bisa memenangi duel di Estadio Vicente Calderon (kandang lama Atletico) dengan skor 2-1. Bahkan, dua kali bertemu Cholo, Mou selalu menang.

Namun, Cholo tidak mau jadi pecundang lagi di hadapan Mourinho. Menurut pelatih yang sudah bersama Atletico sejak 23 Desember 2011 itu, Real asuhan Mourinho dan FC Barcelona besutan Hansi Flick tetap jadi batu sandungan bagi Los Colchoneros –julukan Atletico– di LALIGA musim ini.