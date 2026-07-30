Neymar: Masa-masa Indah bersama Timnas Brasil Sudah Selesai

Neymar Junior kembali masuk ke dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026. (Instagram.com/@neymarjr)
JawaPos.com - Neymar mengonfirmasi tidak akan kembali membela tim nasional Brasil setelah Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.
Penyerang berusia 34 tahun itu menegaskan untuk menutup karier internasional setelah 16 tahun memperkuat Selecao.
"Kurasa masa-masa indah bersama tim nasional Brasil sudah selesai. Saya sudah mengukir sejarah di sana dan saya sangat bahagia dengan hal itu," kata Neymar kepada Esporte Record, dikutip UOL Esporte pada Rabu (29/7).
Keputusan tersebut membuat Neymar mengakhiri perjalanan panjang bersama Brasil yang dimulai sejak debut pada 2010. Selama membela Selecao, mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu mencatatkan 130 penampilan dengan torehan 80 gol dan 59 assist di semua kompetisi.
Baca Juga:Transfer Yan Diomande ke Real Madrid Makin Dekat, Tanda-Tanda Kepergian dari Leipzig Terungkap
Laga terakhir Neymar bersama Brasil terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat Selecao kalah 1-2 dari Norwegia. Dalam pertandingan itu, Neymar mencetak satu-satunya gol Brasil walau bermain selama 23 menit.
Meskipun usianya masih memungkinkan untuk tampil di Copa America 2028, Neymar mengaku telah mantap dengan keputusan untuk pensiun dari tim nasional.
"Saya mendapatkan banyak pengalaman di sana. Saya sudah memberikan segenap hati dan seluruh hidup untuk timnas Brasil. Saya selalu berjuang untuk jersey kuning itu, tetapi kurasa saya tidak menginginkannya lagi," lanjutnya.
Dengan tidak lagi memperkuat Brasil, Neymar diperkirakan akan memusatkan perhatian pada karier di level klub bersama Santos.
Keputusan tersebut juga diyakini dapat membantu memperpanjang karier sang pemain yang dalam beberapa tahun terakhir kerap diganggu masalah cedera.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!