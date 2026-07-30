Neymar Ucapkan Salam Perpisahan kepada Timnas Brasil Setelah Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Neymar resmi mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan lagi memperkuat Tim Nasional Brasil. Keputusan tersebut disampaikan beberapa pekan setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (30/7), Penyerang Santos itu menegaskan bahwa kariernya bersama Selecao telah berakhir dan tidak akan berlanjut pada masa mendatang.

Pernyataan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan internasional yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.

Dalam pernyataannya, Neymar mengaku telah memberikan seluruh kemampuan, tenaga, dan dedikasinya selama membela Brasil. Ia menyatakan telah mengukir sejarah bersama tim nasional dan merasa bangga atas seluruh pencapaian yang diraih.

Meski demikian, Neymar menegaskan dirinya tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan karier internasional. Keputusan itu diambil setelah melalui berbagai pertimbangan terkait perjalanan panjangnya bersama Selecao.

Selama membela Brasil, Neymar mencatatkan berbagai prestasi dan rekor yang mengukuhkan namanya sebagai salah satu legenda sepak bola negaranya. Ia mengakhiri karier internasional sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan torehan 80 gol dalam 130 pertandingan.

Selain itu, Neymar juga menyumbangkan 58 assist serta membantu Brasil menjuarai Piala Konfederasi FIFA 2013, medali emas Olimpiade Rio 2016, dan Kejuaraan Amerika Selatan U-20 2011.