John Herdman Ungkap 4 Faktor Mentalitas Timnas Indonesia Usai Raih Kemenangan atas Timor Leste

John Herdman (Kita Garuda)
JawaPos.com – Kepala pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menilai kemenangan 3-0 atas Timor Leste pada laga kedua Grup A ASEAN Championship 2026 tidak hanya menunjukkan kualitas permainan, tetapi juga perkembangan mental para pemain.
Menurut Herdman, skuad Garuda mampu menjaga ketenangan hingga akhirnya memastikan kemenangan melalui tiga gol pada 25 menit terakhir pertandingan.
Berikut 4 pernyataan Herdman mengenai kondisi mental Timnas Indonesia setelah meraih kemenangan atas Timor Leste, seperti dilansir dari laman resmi Kita Garuda pada Sabtu (1/8).
1. Tetap Fokus Menghadapi Setiap Pertandingan
John Herdman menegaskan bahwa Timnas Indonesia menjalani turnamen dengan fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Ia menekankan bahwa timnya tidak pernah meremehkan lawan karena setiap pertandingan memiliki tantangan yang berbeda. Sikap tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga mental dan konsentrasi para pemain sepanjang turnamen.
2. Mampu Menyelesaikan Pertandingan dengan Baik
Herdman memuji kemampuan para pemain dalam mengakhiri pertandingan dengan performa yang kuat. Menurutnya, Indonesia mampu tetap sabar hingga akhirnya mencetak tiga gol pada 25 menit terakhir pertandingan. Kemampuan memanfaatkan peluang pada fase akhir laga menjadi bukti meningkatnya kedewasaan mental skuad Garuda.
3. Kekompakan Menjadi Kekuatan Utama Tim
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