John Herdman Akui Kemampuan Dony Tri Pamungkas, Peringatan untuk Pemain Senior

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Indonesia John Herdman mengakui kemampuan bek muda Dony Tri Pamungkas yang dinilainya menjadi peringatan bagi para pemain senior dalam persaingan memperebutkan kesempatan bermain pada laga-laga timnas ke depan.

"Saya pikir dia (Dony Tri Pamungkas) memberikan banyak peringatan kepada pemain-pemain senior sekarang (untuk terus meningkatkan kualitas diri agar tetap bisa bersaing di timnas). Sangat menarik untuk dilihat ke depan," kata John Herdman dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa Dony Tri sedang berkembang sebagai pemain muda tim nasional. Setiap kali mendapat kesempatan bermain, kata dia, Doni selalu masuk ke pertandingan dengan mentalitas untuk menciptakan sesuatu.

Herdman mengatakan dirinya terus menekankan pentingnya profil pemain hybrid (pemain yang bisa menjalankan lebih dari satu peran atau posisi secara efektif) dalam timnas, termasuk di posisi bek sayap yang diisi sejumlah pemain.

Menurutnya, siapa pun pemainnya, selama sesuai dengan profil yang diharapkan, maka akan mendapatkan kesempatan bermain. Pelatih asal Inggris itu telah mempelajari karakteristik setiap pemain, termasuk semakin memahami permainan Dony setiap kali tampil.

Ia menjelaskan bahwa pemain Persija Jakarta berusia 21 tahun itu menunjukkan fleksibilitas untuk bermain di kedua sisi lapangan, yang menurutnya sangat menarik.

"Jadi ya, dia (Dony Tri) pasti berkembang dalam peran internasional bersama timnas. Saya pikir di masa depan dia akan bersaing untuk memperebutkan posisi starter di Piala Asia," katanya.