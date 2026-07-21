10 Bintang Naik Daun yang Bersinar Bersama Timnas di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Piala Dunia tak melulu membicarakan soal bintang-bintang terbesar yang berlaga di panggung termegah. Tetapi ajang pencetak sosok superstar baru akan selalu menjadi topik sampingan di setiap gelarannya.

Kisah-kisah tertuang pada gelaran paling bergengsi antarnegara ini memiliki makna yang lebih mendalam. Hikayat itu bercerita tentang para pemain yang awalnya tidak dikenal luas, namun pada akhirnya pulang dengan reputasi dan ketenaran di atas awan.

Kompetisi musim panas yang dilaksanakan di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat ini turut membangun karir para pemain dari berbagai penjuru dunia saat mereka berjuang membawa negara masing-masing meraih supremasi sepak bola. Melansir dari Sport Illustrated, berikut 10 nama pemain naik daun setelah gelaran Piala Dunia 2026.

1. Vozinha – Tanjung Verde Jika seseorang bisa disebut pemain paling naik daun pada usia 40 tahun, maka Vozinha jelas telah membuktikannya. Kiper asal Tanjung Verde ini menghabiskan hampir seluruh kariernya jauh dari sorotan dunia sepak bola dan datang ke Piala Dunia setelah dua musim berkompetisi di kasta kedua Portugal.

Namun, dia berhasil memikat perhatian dunia setelah membuat frustrasi tim nasional yang akhirnya menjadi juara, Spanyol, dalam laga pembuka grup yang menjadi awal perjalanan Tanjung Verde untuk tak terkalahkan di babak penyisihan awal.

Catatan tanpa kebobolan yang mengesankan itu kembali dia torehkan pada pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi, sementara saat menghadapi Argentina di babak 32 besar, Vozinha melakukan delapan penyelamatan yang memaksa permainan hingga babak perpanjangan waktu.

Muncul berbagai spekulasi mengenai peluang karir klub yang mungkin terbuka baginya berkat penampilan di Piala Dunia ini, termasuk rumor ketertarikan dari klub yang dibela Lionel Messi, Inter Miami. Untuk saat ini, statusnya masih sebagai pemain bebas transfer.

2. Tim Payne – Selandia Baru Bek asal Selandia Baru, Tim Payne, menjadi sorotan dunia musim panas ini karena alasan yang sangat berbeda. Ia pindah dari Wellington Phoenix ke Club Olimpia di Paraguay tepat setelah Piala Dunia dimulai, dengan nilai transfer sekitar USD 500 ribu bagi klub barunya.