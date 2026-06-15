Jadwal Siaran Langsung Arab Saudi vs Uruguay di Grup H Piala Dunia 2026

Timnas Uruguay. (Instagram/@aufoficial)
JawaPos.com - Wakil Asia, Arab Saudi, akan meladeni kekuatan Amerika Selatan, Uruguay, di laga pertama Grup H Piala Dunia 2026. Berikut jadwal siaran langsung duel tersebut.
Pertandingan ini akan menjadi ujian perdana bagi kedua kesebelasan untuk menjaga asa lolos ke babak gugur alias 32 besar. Duel Arab Saudi kontra Uruguay akan berlangsung di Miami Stadium, Miami, Florida, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026) pukul 05.00 WIB.
Jika menilik kekuatan, La Celeste -julukan Timnas Uruguay- jelas lebih diunggulkan. Perbedaan peringkat kedua kesebelasan juga cukup mencolok. Uruguay saat ini bertengger di posisi ke-17 dunia, sementara Arab Saudi di peringkat 60 dunia.
Skuad Uruguay arahan Marcelo Bielsa dihuni oleh wajah-wajah anyar seperti Federico Valverde, Darwin Nunez, Manuel Ugarte, hingga Ronald Araujo. Sementara Arab Saudi turun dengan kekuatan koletivitas tim yang kuat dan bakal dipimpin kapten Salem Al Dawsari.
Green Falcons - julukan Timnas Arab Saudi - memang tidak diunggulkan dalam laga tersebut. Namun Uruguay wajib waspada karena negara Asia itu punya rekam jejak sebagai tim pembunuh tim raksasa.
Publik tentu masih ingat bagaimana Arab Saudi secara mengejutkan menumbangkan Argentina di laga pembuka Piala Dunia 2022 lalu. Memori tersebut menjadi peringatan bagi Uruguay agar tidak memandang remeh Green Falcons.
Baca Juga:Daftar 26 Pemain Arab Saudi di Piala Dunia 2026, Georgios Donis Siap Tantang Uruguay dan Spanyol
Sebab, pertandingan pertama selalu menjadi rintangan tersendiri bagi sebuah tim. Tak sedikit tim-tim yang lebih diunggulkan justru terpeleset di laga pembuka. Contohnya itu tadi, Arab Saudi sukses mengalahkan Argentina di edisi sebelumnya.
Bicara persiapan, Arab Saudi datang membawa modal cukup positif dengan kemenangan 3-0 atas Puerto Riko dan imbang kontra Senegal. Sementara Uruguay diketahui tidak melakoni agenda uji coba jelang Piala Dunia 2026.
Pertarungan taktikal antara Arab Saudi dan Uruguay diprediksi bakal membuat laga ini berjalan ketat. Apakah La Celeste mampu mengamankan poin penuh, atau justru Green Falcons yang kembali menyita perhatian dunia?
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa