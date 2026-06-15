Jadwal Siaran Langsung Arab Saudi vs Uruguay di Grup H Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Wakil Asia, Arab Saudi, akan meladeni kekuatan Amerika Selatan, Uruguay, di laga pertama Grup H Piala Dunia 2026. Berikut jadwal siaran langsung duel tersebut.

Pertandingan ini akan menjadi ujian perdana bagi kedua kesebelasan untuk menjaga asa lolos ke babak gugur alias 32 besar. Duel Arab Saudi kontra Uruguay akan berlangsung di Miami Stadium, Miami, Florida, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026) pukul 05.00 WIB.

Jika menilik kekuatan, La Celeste -julukan Timnas Uruguay- jelas lebih diunggulkan. Perbedaan peringkat kedua kesebelasan juga cukup mencolok. Uruguay saat ini bertengger di posisi ke-17 dunia, sementara Arab Saudi di peringkat 60 dunia.

Baca Juga:Daftar Pemain Arab Saudi dan Uruguay di Grup H Piala Dunia 2026

Skuad Uruguay arahan Marcelo Bielsa dihuni oleh wajah-wajah anyar seperti Federico Valverde, Darwin Nunez, Manuel Ugarte, hingga Ronald Araujo. Sementara Arab Saudi turun dengan kekuatan koletivitas tim yang kuat dan bakal dipimpin kapten Salem Al Dawsari.

Green Falcons - julukan Timnas Arab Saudi - memang tidak diunggulkan dalam laga tersebut. Namun Uruguay wajib waspada karena negara Asia itu punya rekam jejak sebagai tim pembunuh tim raksasa.

Publik tentu masih ingat bagaimana Arab Saudi secara mengejutkan menumbangkan Argentina di laga pembuka Piala Dunia 2022 lalu. Memori tersebut menjadi peringatan bagi Uruguay agar tidak memandang remeh Green Falcons.

Sebab, pertandingan pertama selalu menjadi rintangan tersendiri bagi sebuah tim. Tak sedikit tim-tim yang lebih diunggulkan justru terpeleset di laga pembuka. Contohnya itu tadi, Arab Saudi sukses mengalahkan Argentina di edisi sebelumnya.

Bicara persiapan, Arab Saudi datang membawa modal cukup positif dengan kemenangan 3-0 atas Puerto Riko dan imbang kontra Senegal. Sementara Uruguay diketahui tidak melakoni agenda uji coba jelang Piala Dunia 2026.