Enzo Maresca Siapkan Identitas Tanpa Menyalin Gaya Pep Guardiola sebagai Nahkoda Manchester City

JawaPos.com – Enzo Maresca menegaskan bahwa dirinya tidak akan menjadi pelatih yang hanya meniru gaya Pep Guardiola setelah dipercaya menangani Manchester City.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (26/7), Mantan asisten Guardiola itu menyatakan setiap pelatih memiliki pendekatan dan cara pandang berbeda dalam membangun sebuah tim.

Karena itu, ia ingin menciptakan identitas permainan sendiri tanpa mengandalkan metode “copy paste” dari pendahulunya.

Maresca mengakui telah banyak berdiskusi dengan Guardiola sejak pelatih asal Spanyol tersebut memutuskan meninggalkan Manchester City.

Meski demikian, ia menilai sudah saatnya Guardiola menikmati masa istirahat setelah satu dekade memimpin klub dengan jadwal pertandingan yang sangat padat.

Di sisi lain, Maresca ingin fokus mencari solusi terbaik sesuai dengan filosofi dan karakter kepelatihannya sendiri.

Pelatih asal Italia itu menyadari besarnya tanggung jawab untuk mempertahankan Manchester City sebagai salah satu tim terbaik di Inggris dan Eropa.

Ia menilai target utama di klub sebesar Manchester City adalah meraih gelar, tetapi keberhasilan hanya dapat dicapai melalui proses yang dijalani setiap hari.

Oleh sebab itu, Maresca memilih memusatkan perhatian pada persiapan latihan dan pengembangan tim daripada hanya memikirkan hasil akhir kompetisi.