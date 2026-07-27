Timnas Italia Bersiap Menunjuk Andrea Pirlo Usai Upaya Merekrut Pep Guardiola Berakhir

JawaPos.com – Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Andrea Pirlo untuk menjadi pelatih baru Tim Nasional Italia.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (26/7), Menurut laporan Pirlo akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun sebagai suksesor Gennaro Gattuso.

Penunjukan tersebut muncul setelah Pep Guardiola dilaporkan menolak tawaran untuk menangani Gli Azzurri.

Sebelum mengarah kepada Pirlo, FIGC sempat menjalin pembicaraan dengan Guardiola sebagai kandidat utama pelatih tim nasional.

Presiden FIGC disebut siap memberikan fleksibilitas dalam aspek finansial demi meyakinkan pelatih asal Spanyol tersebut.

Namun, Guardiola akhirnya memilih menolak tawaran tersebut sehingga Italia harus mencari alternatif lain.

Andrea Pirlo dinilai memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin tim nasional setelah menjalani karier gemilang sebagai pemain dan pelatih.

Legenda Italia itu merupakan anggota skuad yang menjuarai Piala Dunia 2006 serta pernah memperkuat Inter Milan, AC Milan, dan Juventus.

Sebagai pelatih, Pirlo pernah membawa Juventus meraih gelar Coppa Italia dan Piala Super Italia pada musim 2020–2021, sebelum melanjutkan karier bersama Dubai United FC.