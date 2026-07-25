Resmi! Gantikan Pep Guardiola, Berikut Janji Enzo Maresca Bersama Manchester City

Enzo Maresca (kiri) saat bersama Pep Guardiola. (Chelsea FC/Darren Walsh)
JawaPos.com – Pelatih baru Manchester City, Enzo Maresca merasa terhormat untuk menggantikan Pep Guardiola setelah ditunjuk mengambil alih posisi tersebut di Stadion Etihad setelah masa bakti sang juru taktik legendaris yang sangat sukses selama 10 tahun di klub itu.
Saat berbicara dalam konferensi pers pada Jumat (24/7), sosok pelatih asal Italia tersebut juga mengakui sulitnya tantangan yang dihadapi semua raksasa klub raksasa Liga Inggris dalam upaya menggantikan manajer legendaris seperti yang ia rasakan menjadi suksesor Guardiola.
Namun, Maresca tetap menegaskan bahwa untuk menghadapi tantangan besar ini ia tidak gentar sama sekali menghadapi tugas untuk kembali membawa The Citizens ke jalur kemenangan dan juara.
Baca Juga:Enzo Maresca Terhormat Gantikan Pep Guardiola di Manchester City, Tegaskan akan Bermain dengan Gaya Sendiri
"Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah kehormatan. Fakta bahwa klub memutuskan memilih saya, itu adalah sebuah kehormatan. Saya menganggap Pep sebagai pelatih terbaik di dunia dalam 20 hingga 25 tahun terakhir,” ujar Maresca.
"Ini adalah sebuah tantangan, hal yang menyenangkan, dan sebuah kehormatan. Kita juga tahu sejarah manajer yang bertahan bertahun-tahun di klub yang sama; biasanya setelah itu ada masa-masa sulit."
“Lihat saja Sir Alex (Ferguson) atau Arsene (Wenger). Namun, ini juga menjadi tantangan untuk segera melakukan hal yang tepat (kembali ke jalur juara) bagi organisasi ini, para penggemar, dan semua orang."
"Saya juga merasa seperti kembali ke rumah. Perasaan saya sangat baik. Suasananya luar biasa sejak hari pertama (di sini). Jadi, saya bahagia," pungkas pelatih kelahiran Pontecagnano Faiano yang kini berusia 46 tahun.
Tugas pertama yang menanti eks manajer Chelsea ini adalah menentukan pemain terbaik yang akan dipilih untuk mengisi skuad utamanya saat terjadinya perubahan besar pada bursa transfer musim panas ini.
Man City baru saja mendapatkan sosok gelandang naik daun, Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan harga GBP 116 juta, dan transfer ini adalah satu-satunya transfer besar yang baru dilakukan, meski Ayyoub Bouaddi juga dikabarkan semakin dekat merapat ke Manchester.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS