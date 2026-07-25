Resmi! Gantikan Pep Guardiola, Berikut Janji Enzo Maresca Bersama Manchester City

JawaPos.com – Pelatih baru Manchester City, Enzo Maresca merasa terhormat untuk menggantikan Pep Guardiola setelah ditunjuk mengambil alih posisi tersebut di Stadion Etihad setelah masa bakti sang juru taktik legendaris yang sangat sukses selama 10 tahun di klub itu.

Saat berbicara dalam konferensi pers pada Jumat (24/7), sosok pelatih asal Italia tersebut juga mengakui sulitnya tantangan yang dihadapi semua raksasa klub raksasa Liga Inggris dalam upaya menggantikan manajer legendaris seperti yang ia rasakan menjadi suksesor Guardiola.

Namun, Maresca tetap menegaskan bahwa untuk menghadapi tantangan besar ini ia tidak gentar sama sekali menghadapi tugas untuk kembali membawa The Citizens ke jalur kemenangan dan juara.

"Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah kehormatan. Fakta bahwa klub memutuskan memilih saya, itu adalah sebuah kehormatan. Saya menganggap Pep sebagai pelatih terbaik di dunia dalam 20 hingga 25 tahun terakhir,” ujar Maresca.

"Ini adalah sebuah tantangan, hal yang menyenangkan, dan sebuah kehormatan. Kita juga tahu sejarah manajer yang bertahan bertahun-tahun di klub yang sama; biasanya setelah itu ada masa-masa sulit."

“Lihat saja Sir Alex (Ferguson) atau Arsene (Wenger). Namun, ini juga menjadi tantangan untuk segera melakukan hal yang tepat (kembali ke jalur juara) bagi organisasi ini, para penggemar, dan semua orang."

"Saya juga merasa seperti kembali ke rumah. Perasaan saya sangat baik. Suasananya luar biasa sejak hari pertama (di sini). Jadi, saya bahagia," pungkas pelatih kelahiran Pontecagnano Faiano yang kini berusia 46 tahun.

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Tugas pertama yang menanti eks manajer Chelsea ini adalah menentukan pemain terbaik yang akan dipilih untuk mengisi skuad utamanya saat terjadinya perubahan besar pada bursa transfer musim panas ini.