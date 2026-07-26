Pep Guardiola Resmi Putuskan Menolak Proyek Ambisius Timnas Italia

JawaPos.com – Pep Guardiola resmi menolak tawaran untuk menjadi pelatih kepala tim nasional Italia. Diketahui bahwa pelatih asal Spanyol tersebut memilih tetap menjalankan rencananya untuk beristirahat setelah mengakhiri masa baktinya bersama Manchester City.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (25/7), Pep Guardiola menyampaikan rasa terima kasih kepada Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) atas kepercayaan yang diberikan, tetapi menilai saat ini belum menjadi waktu yang tepat untuk menerima tantangan baru.

Keputusan Guardiola disebut tidak berkaitan dengan persoalan finansial, melainkan didasarkan pada alasan pribadi.

Setelah mempertimbangkan proposal yang diajukan FIGC, ia memutuskan untuk mengutamakan masa istirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya.

Sikap tersebut sejalan dengan pernyataannya usai meninggalkan Manchester City bahwa dirinya ingin rehat dari dunia kepelatihan untuk sementara waktu.

Sebelumnya, FIGC menunjukkan keseriusan dalam upaya merekrut Guardiola sebagai pelatih baru tim nasional Italia. Direktur teknik federasi, Paolo Maldini, dikabarkan bertemu langsung dengan Guardiola untuk menawarkan proyek jangka panjang yang bertujuan membangun kembali kekuatan Azzurri di level internasional.

Proyek tersebut juga disebut memberikan kewenangan besar kepada Guardiola dalam membangun tim nasional dan struktur sepak bola Italia.

Penolakan Guardiola membuat FIGC kembali mempercepat pencarian pelatih kepala baru. Sejumlah nama, seperti Carlo Ancelotti, Andrea Pirlo, Roberto Mancini, dan Antonio Conte, dilaporkan masuk dalam daftar kandidat yang sedang dipertimbangkan.