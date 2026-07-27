5 Weton Pembawa Keberuntungan, Kecerdasannya Disebut Jadi Kunci Kesuksesan

Weton cerdas dengan otak encer sehingga rezeki lancar kata Primbon Jawa
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kecerdasan seseorang sering dikaitkan dengan kemampuan meraih keberhasilan dan membuka jalan menuju keberuntungan. Beberapa weton dipercaya memiliki karakter unggul berupa pola pikir tajam, kemampuan membaca situasi, serta kecakapan dalam mengambil keputusan.
Menurut pandangan tersebut, orang yang memiliki kecerdasan tidak hanya mengandalkan kemampuan berpikir secara logis, tetapi juga mempunyai intuisi kuat dan strategi yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hal inilah yang dipercaya dapat membantu mereka menemukan peluang serta mencapai kesuksesan di berbagai bidang.
Kecerdasan yang dimiliki juga diyakini berperan dalam perjalanan karier, usaha, maupun hubungan sosial. Dengan kemampuan menganalisis keadaan dan menentukan langkah yang tepat, mereka dianggap memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kehidupan yang mapan.
Meski ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, banyak orang masih menjadikannya sebagai bahan refleksi maupun hiburan.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, disebutkan bahwa terdapat lima weton yang dipercaya memiliki kecerdasan tinggi, sehingga diramalkan mampu menarik keberuntungan dan kelancaran rezeki menurut Primbon Jawa.
1. Rabu Pahing
Weton dengan neptu berjumlah 16 ini merupakan perpaduan dari nilai hari Rabu (7) dan Pahing (9), berada di bawah naungan Tunggak Semi. Sifat khas yang menonjol dari pribadi ini tercermin dalam ketenangan dan pengendalian emosi yang luar biasa.
Kepribadian mereka yang mulia dan gemar menolong membuat mereka mudah diterima di berbagai lingkungan, sekaligus menciptakan aura positif di sekitarnya. Kesederhanaan dan kejujuran menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal berpenampilan yang cenderung simpel.
Mereka dipercaya memiliki kemampuan menjaga rahasia dengan baik, menjadikan mereka tempat curhat yang ideal.
Rezeki mengalir lancar berkat kerja keras dan sikap pantang menyerah yang mereka miliki. Keberuntungan finansial tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga memberikan keberkahan bagi keluarga mereka.
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