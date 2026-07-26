Paredes Bocorkan Masa Depan Lionel Messi di Timnas Argentina, Final Piala Dunia 2026 Jadi Laga Terakhir?

JawaPos.com - Masa depan Lionel Messi bersama timnas Argentina kembali menjadi bahan perbincangan setelah kekalahan 0-1 dari Spanyol di final Piala Dunia 2026.

Kali ini, rekan setimnya, Leandro Paredes, memberikan petunjuk yang semakin menguatkan spekulasi bahwa sang megabintang telah memainkan laga terakhirnya bersama La Albiceleste.

Final yang berlangsung di New York itu berakhir pahit bagi Argentina. Ferran Torres mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-106, sebelum pertandingan diwarnai keributan besar setelah peluit akhir dibunyikan.

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Paredes menjadi salah satu pusat perhatian setelah terlibat dalam bentrokan dengan beberapa pemain Spanyol. Ia terlihat melayangkan pukulan dan bergulat dengan Eric Garcia serta Gavi, sementara Messi tak kuasa menahan air mata saat menerima medali runner-up.

Paredes: Saya Rasa Itu Pertandingan Terakhir Messi Beberapa hari setelah final, Paredes kembali memperkuat Boca Juniors di Copa Sudamericana. Ia bermain penuh selama 90 menit dan menyumbang assist dalam kemenangan 1-0 atas O'Higgins.

Melansir Talksport, usai pertandingan, gelandang berusia 32 tahun itu ditanya mengenai masa depan Messi bersama tim nasional.

"Ini menyakitkan karena saya pikir kami telah mengatakannya sepanjang Piala Dunia - kami tidak ingin pertandingan terakhirnya terjadi."

"Saya rasa dia sudah memutuskan bahwa ini akan menjadi pertandingan terakhirnya bersama tim nasional."

"Saya harap tidak - saya harap dia bisa terus bermain. Itu akan menjadi keputusannya, dan apa pun yang dia putuskan, jika itu membuatnya bahagia, itu juga akan membuat kami bahagia. Jadi, mari kita berharap demikian."

Meski demikian, hingga saat ini Messi belum mengonfirmasi apakah ia benar-benar pensiun dari sepak bola internasional.