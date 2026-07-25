9 Momen Spesial yang Akan Selalu Diingat dari Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 telah berakhir, tetapi turnamen terbesar sepak bola dunia itu meninggalkan begitu banyak cerita yang akan terus dikenang dalam bertahun-tahun ke depan.
Ada rekor baru, kejutan dari tim-tim kecil, penampilan luar biasa para bintang, hingga kontroversi yang memicu perdebatan. Beberapa momen mungkin akan terlupakan, tetapi ada pula yang berpotensi menjadi simbol dari edisi Piala Dunia kali ini.
Melansir ESPN, berikut sembilan momen paling spesial yang kemungkinan besar akan selalu dikenang dari Piala Dunia 2026.
Sebagai salah satu tuan rumah, Amerika Serikat mencatatkan rekor jumlah penonton dan kehadiran di stadion sepanjang sejarah Piala Dunia.
Atmosfer turnamen terasa begitu kuat. Di berbagai kota, pembicaraan mengenai sepak bola menjadi hal yang umum ditemui. Meski sulit mengatakan inilah momen ketika sepak bola "resmi sukses" di Amerika, turnamen ini membuktikan bahwa olahraga tersebut kini memiliki basis penggemar yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya.
Kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi salah satu cerita yang terus menghiasi turnamen.
Mulai dari klaimnya yang disebut ikut memengaruhi pencabutan hukuman Folarin Balogun, hingga kemunculannya dalam seremoni final, Trump menjadi sosok yang tak pernah jauh dari sorotan.
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Meski kontroversinya ramai dibahas, kiprah tim nasional Amerika Serikat yang tersingkir di babak 16 besar membuat kisah tersebut akhirnya tidak menjadi cerita utama turnamen.
Format baru 48 peserta memberi kesempatan bagi negara-negara yang sebelumnya sulit tampil di Piala Dunia.
Tanjung Verde menjadi salah satu kisah paling menarik. Negara kecil berpenduduk sekitar 550 ribu jiwa itu sukses mengejutkan dunia dengan menahan imbang Spanyol dan nyaris menyingkirkan Argentina.
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Meski perjalanan mereka berakhir lebih cepat, performa Cape Verde menjadi bukti bahwa format baru mampu menghadirkan cerita-cerita segar.
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