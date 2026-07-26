Respons Keras Neymar Picu Perdebatan Baru setelah Kritik atas Kehadirannya di Turnamen Poker

JawaPos.com – Neymar akhirnya angkat bicara setelah menuai kritik karena menghadiri turnamen poker saat Santos menjalani pertandingan Copa Sudamericana.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (25/7), Kontroversi muncul setelah beredar foto yang memperlihatkan penyerang asal Brasil tersebut berada di sebuah turnamen poker di São Paulo ketika Santos menghadapi Universidad Central de Venezuela pada leg pertama babak playoff Copa Sudamericana.

Kehadiran Neymar memicu pertanyaan mengenai komitmennya karena sebelumnya ia meminta waktu tambahan untuk menjalani program pemulihan kebugaran.

Menanggapi kritik tersebut, Neymar menegaskan bahwa kehadirannya di turnamen poker telah sesuai dengan jadwal yang disetujui oleh staf pelatih Santos.

Neymar menjelaskan telah menjalani sesi latihan pada pagi hari, tidak dijadwalkan berangkat bersama tim, serta tetap melanjutkan program kebugarannya setelah menghadiri acara tersebut.

Sementara itu, Santos berhasil meraih kemenangan 4-1 atas Universidad Central de Venezuela sehingga memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya.

Melalui media sosial, Neymar menunjukkan aktivitas latihannya di pusat kebugaran sekaligus menyampaikan respons keras kepada para pengkritiknya. Ia meminta publik berhenti mempertanyakan komitmennya dan menyuruh pihak yang mengkritiknya untuk mengurus urusan masing-masing.

Sebelumnya, Neymar juga mengunggah pesan yang menyebut bahwa hidup tidak perlu dijalani dengan terlalu serius, yang kemudian dianggap sebagai tanggapan awal terhadap polemik tersebut.

Meski telah memberikan penjelasan, kritik terhadap Neymar belum mereda dan bahkan datang dari sejumlah tokoh sepak bola Brasil, termasuk mantan pemain sekaligus komentator Craque Neto.