Carlo Ancelotti Resmi Tutup Era Neymar! Casemiro dan Danilo Juga Pensiun dari Timnas Brasil

Carlo Ancelotti mengonfirmasi Neymar, Casemiro, dan Danilo tidak akan lagi membela Timnas Brasil setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. (Brasil)
JawaPos.com — Timnas Brasil dipastikan memasuki era baru setelah pelatih Carlo Ancelotti mengonfirmasi Neymar, Casemiro, dan Danilo tidak akan lagi membela Selecao usai Piala Dunia 2026.
Keputusan itu diambil setelah Brasil tersingkir lebih cepat di babak 16 besar, menandai berakhirnya generasi emas yang menjadi tulang punggung tim selama lebih dari satu dekade.
Kekalahan 1-2 dari Norwegia di babak 16 besar menjadi pencapaian terburuk Brasil di Piala Dunia sejak 1990.
Hasil tersebut sekaligus menjadi titik balik bagi Ancelotti untuk melakukan regenerasi besar-besaran demi menyiapkan tim menuju Copa America 2028.
Carlo Ancelotti menegaskan Piala Dunia 2026 menjadi akhir perjalanan sejumlah pemain senior bersama Timnas Brasil. Pelatih asal Italia itu menyebut Neymar, Casemiro, dan Danilo tidak akan lagi menjadi bagian dari skuad nasional.
"Saya pikir Piala Dunia ini mengakhiri generasi pemain yang sangat penting. Dimulai dari Neymar, juga Danilo dan Casemiro, semua pemain yang berusia di atas 30 tahun saat Piala Dunia," kata Ancelotti kepada Globo.
Ia menegaskan fokus Brasil kini beralih pada regenerasi pemain. Menurut mantan pelatih Real Madrid itu, target jangka pendek bukan Piala Dunia 2030, melainkan membangun tim yang mampu bersaing di Copa America 2028.
"Kami akan mencari pemain-pemain baru yang bisa masuk. Saya tidak akan mengatakan khusus untuk Piala Dunia 2030, tetapi mereka harus sudah kompetitif untuk target pertama kami, yaitu Copa America 2028," lanjutnya.
Neymar sebenarnya baru kembali memperkuat Timnas Brasil setelah absen sejak Oktober 2023 akibat cedera betis.
Ia tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia pada laga terakhir fase grup meski kondisinya sempat dipertanyakan karena hanya bermain 15 kali bersama Santos sepanjang musim.
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