Masa Depan Neymar Bersama Santos Kian Tak Menentu Akibat Perselisihan dan Masalah Keuangan Klub

JawaPos.com – Masa depan Neymar bersama Santos dilaporkan semakin tidak menentu menjelang berakhirnya kontraknya pada Desember 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (30/7), Penyerang asal Brasil itu disebut tidak berencana memperpanjang masa baktinya bersama klub yang membesarkan namanya.

Jika tidak ada kesepakatan baru, Neymar akan berstatus bebas transfer pada akhir kontraknya. Situasi tersebut menandai kemungkinan berakhirnya periode keduanya bersama Santos.

Hubungan antara Neymar dan Santos dikabarkan memburuk akibat berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Salah satu penyebab utama adalah kondisi keuangan klub yang masih memiliki kewajiban pembayaran kepada sang pemain.

Kesulitan finansial yang dialami Santos membuat penyelesaian utang tersebut belum menunjukkan kepastian. Di sisi lain, ayah Neymar dikabarkan telah mengusulkan pencarian sponsor baru untuk membantu memperbaiki kondisi keuangan klub.

Kubu Neymar juga menilai sang pemain terus menerima kritik yang berlebihan selama kembali berkarier di Brasil. Mereka meyakini sebagian kritik tersebut lebih dipengaruhi faktor di luar sepak bola dibandingkan penampilannya di lapangan.

Kondisi itu membuat Neymar dikabarkan semakin mempertimbangkan untuk melanjutkan karier di luar Brasil. Sementara itu, sejumlah pihak di internal Santos disebut mulai mempertanyakan dampak kehadiran sang pemain terhadap dinamika tim.