Barcelona Hadapi Tantangan Besar setelah Frenkie de Jong Alami Cedera Lutut pada Awal Musim

JawaPos.com – Barcelona mendapat pukulan besar menjelang dimulainya musim baru setelah Frenkie de Jong dipastikan mengalami cedera lutut kanan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (25/7), Klub mengonfirmasi hasil pemeriksaan medis menunjukkan gelandang asal Belanda itu mengalami robekan ligamen kolateral medial (MCL) pada lutut kanannya.

Cedera tersebut membuat De Jong harus menepi untuk menjalani masa pemulihan dan absen memperkuat Barcelona dalam waktu yang belum ditentukan.

Barcelona dan Frenkie de Jong sepakat memilih metode perawatan konservatif tanpa menjalani operasi.

Selama masa pemulihan, pemain berusia itu akan mengikuti program rehabilitasi intensif di bawah pengawasan tim medis klub. Hingga kini, Barcelona belum mengumumkan perkiraan waktu kembalinya De Jong ke lapangan.

Absennya De Jong menjadi kehilangan besar bagi Barcelona karena ia merupakan salah satu pemain kunci dalam skema permainan Hansi Flick. Kemampuannya mengatur tempo permainan, membawa bola keluar dari tekanan lawan, serta menghubungkan lini pertahanan dan lini serang menjadikannya sosok yang sulit tergantikan.

Kehilangan pemain tersebut diperkirakan akan memengaruhi keseimbangan permainan Barcelona pada awal musim.

Cedera ini memaksa Hansi Flick melakukan penyesuaian di lini tengah dengan mengandalkan pemain seperti Pedri, Gavi, Marc Casadó, dan Marc Bernal.