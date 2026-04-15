Antonius Oskarianto Adur
16 April 2026, 00.16 WIB

Barcelona Tersingkir dari Liga Champions! Frenkie de Jong Sebut Blaugrana Kurang Beruntung

Gelandang Barcelona Frenkie de Jong. (Dok. Barcelona)

JawaPos.com - Frenkie de Jong menyebut Barcelona kurang beruntung setelah gagal lolos ke semifinal meski berhasil mengalahkan Atletico Madrid di leg kedua perempat final Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut (aggregat 3-2) dimainkan di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (15/4).

Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut menilai Barcelona sudah menampilkan permainan terbaiknya saat melawan Atletico Madrid. Meski gagal ke semifinal, Frenkie de Jong merasa skuad muda Barcelona masih bisa terus berkembang.

"Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus. Kami memberikan yang terbaik. Saya merasa keberuntungan tidak berpihak pada kami. Saya pikir kami sedang berkembang dan kami memiliki tim muda berbakat yang dapat bersaing untuk segalanya. Kami akan terus seperti ini," kata Frenkie de Jong kepada Movistar Plus yang dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (15/4).

Terhenti di babak perempat final bukanlah hal yang memuaskan bagi Barcelona. Menurut De Jong, Barcelona hanya kurang beruntung sehingga mereka gagal lolos ke semifinal.

"Tersingkir di perempat final bukanlah hal yang baik. Kami ingin memenangkannya. Itu tidak berarti kami tidak bermain bagus atau kami tidak berada di jalur yang benar. Di Liga Champions, semuanya bergantung pada hal-hal kecil dan Anda membutuhkan sedikit keberuntungan. Jika kami terus bermain seperti ini, keberuntungan pasti akan berpihak kepada kami suatu saat nanti," ujar pemain timnas Belanda tersebut.

Barcelona sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik dengan unggul dua gol yang dicetak oleh Lamine Yamal dan Ferran Torres. Namun, Atletico Madrid hanya membutuhkan satu gol dari Ademola Lookman yang membuat mereka lolos ke semifinal.

Musim ini, De Jong selalu menjadi pilihan utama Hansi Flick di lini tengah Barcelona selama Liga Champions dengan bermain sebanyak delapan pertandingan. Pemain 28 tahun tersebut sempat mengalami cedera hamstring hingga leg pertama perempat final Liga Champions.

De Jong tidak bermain sebagai starter dan baru dimasukkan pada menit ke-81 menggantikan Gavi. Melansir Fotmob, tidak banyak aksi yang dilakukannya dengan hanya melepaskan satu bola panjang akurat.

Artikel Terkait
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

15 April 2026, 23.53 WIB

Curhat Gali Freitas! Bintang Persebaya Surabaya Pantau Timor Leste U-17 Saat Dibantai Timnas Indonesia U-17 4-0 di Piala AFF U-17 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Curhat Gali Freitas! Bintang Persebaya Surabaya Pantau Timor Leste U-17 Saat Dibantai Timnas Indonesia U-17 4-0 di Piala AFF U-17 2026

15 April 2026, 23.35 WIB

Preview Barcelona vs Espanyol: Frenkie de Jong Siap Kembali Bermain, Derbi Barceloni Juga Menanti Pedri - Image
Sepak Bola Dunia

Preview Barcelona vs Espanyol: Frenkie de Jong Siap Kembali Bermain, Derbi Barceloni Juga Menanti Pedri

11 April 2026, 23.41 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

