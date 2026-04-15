Barcelona Tersingkir dari Liga Champions! Frenkie de Jong Sebut Blaugrana Kurang Beruntung

JawaPos.com - Frenkie de Jong menyebut Barcelona kurang beruntung setelah gagal lolos ke semifinal meski berhasil mengalahkan Atletico Madrid di leg kedua perempat final Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut (aggregat 3-2) dimainkan di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (15/4).

Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut menilai Barcelona sudah menampilkan permainan terbaiknya saat melawan Atletico Madrid. Meski gagal ke semifinal, Frenkie de Jong merasa skuad muda Barcelona masih bisa terus berkembang.

"Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus. Kami memberikan yang terbaik. Saya merasa keberuntungan tidak berpihak pada kami. Saya pikir kami sedang berkembang dan kami memiliki tim muda berbakat yang dapat bersaing untuk segalanya. Kami akan terus seperti ini," kata Frenkie de Jong kepada Movistar Plus yang dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (15/4).

Terhenti di babak perempat final bukanlah hal yang memuaskan bagi Barcelona. Menurut De Jong, Barcelona hanya kurang beruntung sehingga mereka gagal lolos ke semifinal.

"Tersingkir di perempat final bukanlah hal yang baik. Kami ingin memenangkannya. Itu tidak berarti kami tidak bermain bagus atau kami tidak berada di jalur yang benar. Di Liga Champions, semuanya bergantung pada hal-hal kecil dan Anda membutuhkan sedikit keberuntungan. Jika kami terus bermain seperti ini, keberuntungan pasti akan berpihak kepada kami suatu saat nanti," ujar pemain timnas Belanda tersebut.

Barcelona sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik dengan unggul dua gol yang dicetak oleh Lamine Yamal dan Ferran Torres. Namun, Atletico Madrid hanya membutuhkan satu gol dari Ademola Lookman yang membuat mereka lolos ke semifinal.

Musim ini, De Jong selalu menjadi pilihan utama Hansi Flick di lini tengah Barcelona selama Liga Champions dengan bermain sebanyak delapan pertandingan. Pemain 28 tahun tersebut sempat mengalami cedera hamstring hingga leg pertama perempat final Liga Champions.