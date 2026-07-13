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Risma Azzah Fatin
Senin, 13 Juli 2026 | 16.47 WIB

Rumor Pensiun Sadio Mané dari Timnas Senegal Picu Perdebatan Usai Laporan Saling Bertentangan Muncul

Sadio Mane (Bein Sports) - Image

Sadio Mane (Bein Sports)

JawaPos.com – Kabar mengenai rencana Sadio Mané mengakhiri karier bersama Tim Nasional Senegal kembali menjadi perhatian publik sepak bola dunia.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (11/7), Rumor tersebut mencuat setelah beredar surat yang diklaim sebagai pesan perpisahan sang pemain kepada masyarakat Senegal. 

Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi yang menyatakan bahwa Mané benar-benar telah pensiun dari sepak bola internasional.

Laporan mengenai surat perpisahan itu kemudian memunculkan keraguan setelah sejumlah pihak membantah keasliannya. Media Prancis menyebut informasi tersebut merupakan kabar palsu yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Jurnalis asal Senegal juga menegaskan bahwa rumor pensiun Sadio Mané belum dapat dipastikan kebenarannya.

Sadio Mané telah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah Tim Nasional Senegal sejak menjalani debut internasional pada 2012.

Selama lebih dari 14 tahun, ia mencatatkan 130 penampilan dan mencetak 54 gol, sekaligus membantu Senegal menjuarai Piala Afrika 2021 serta tampil di tiga edisi Piala Dunia.

Meski sebelumnya mengakui bahwa akhir karier internasionalnya semakin dekat, Sadio Mané disebut akan tetap membela Senegal hingga berakhirnya Piala Dunia FIFA 2026. 

Hingga saat ini, ia masih terikat kontrak bersama Al-Nassr sampai Juni 2027 dan belum mengumumkan keputusan resmi mengenai masa depannya di tim nasional.

Apabila benar mengakhiri karier internasional, kepergian Mané akan menandai berakhirnya salah satu era paling bersejarah dalam sepak bola Senegal.

Editor: Hanny Suwindari
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