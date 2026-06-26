Prediksi Piala Dunia 2026 Timnas Senegal vs Irak: Sadio Mane Siap Pimpin Singa Teranga Raih Kemenangan

JawaPos.com - Timnas Senegal dan Irak akan menjalani laga hidup-mati pada pertandingan terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Duel yang berlangsung di Toronto Stadium, Sabtu (27/6) pukul 02.00 WIB tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi kedua tim untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Baik timnas Senegal maupun Irak sama-sama belum mengoleksi poin setelah menelan dua kekalahan beruntun pada fase grup piala dunia. Situasi tersebut membuat kemenangan menjadi harga mati bagi kedua tim jika ingin tetap bertahan di turnamen paling bergengsi dunia tersebut.

Di atas kertas, timnas Senegal memiliki modal yang lebih baik dibanding Irak. Meski kalah dari Prancis dan Norwegia, wakil Afrika itu masih mampu menunjukkan kualitas permainan menyerang di laga grup piala dunia.

Dalam dua pertandingan, Senegal berhasil mencetak tiga gol, sebuah catatan yang menunjukkan lini depan mereka tetap berbahaya ketika mendapatkan ruang. Sebaliknya, Irak menghadapi tantangan yang jauh lebih berat.

Selain belum meraih poin, mereka juga baru mencetak satu gol dan kebobolan tujuh kali. Produktivitas yang rendah ditambah pertahanan yang rapuh menjadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih Graham Arnold menjelang laga penentuan ini.

Senegal diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-3-3 dengan Edouard Mendy berada di bawah mistar gawang. Di lini belakang, Kalidou Koulibaly akan menjadi pemimpin pertahanan bersama Moussa Niakhate, sementara Ismaila Sarr, Sadio Mane, dan Nicolas Jackson dipercaya mengisi lini serang.

Pengalaman para pemain Senegal di level internasional menjadi salah satu keunggulan utama. Kehadiran Sadio Mane sebagai pemain senior diharapkan mampu menjaga mental rekan-rekannya dalam pertandingan yang penuh tekanan.

Selain itu, kecepatan Ismaila Sarr serta kemampuan Nicolas Jackson dalam mencari ruang berpotensi merepotkan lini belakang Irak. Di sektor tengah, Lamine Camara, Idrissa Gueye, dan Pape Matar Sarr akan menjadi motor permainan Senegal.