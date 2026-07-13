Rumor Pensiun Sadio Mané dari Timnas Senegal, Picu Perdebatan Usai Laporan Saling Bertentangan Muncul

JawaPos.com – Kabar mengenai rencana Sadio Mané mengakhiri karier bersama Tim Nasional Senegal kembali menjadi perhatian publik sepak bola dunia.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7), Rumor tersebut mencuat setelah beredar surat yang diklaim sebagai pesan perpisahan sang pemain kepada masyarakat Senegal.

Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi yang menyatakan bahwa Mané benar-benar telah pensiun dari sepak bola internasional.

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Laporan mengenai surat perpisahan itu kemudian memunculkan keraguan setelah sejumlah pihak membantah keasliannya.

Media Prancis menyebut informasi tersebut merupakan kabar palsu yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Jurnalis asal Senegal juga menegaskan bahwa rumor pensiun Sadio Mané belum dapat dipastikan kebenarannya.

Sadio Mané telah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah Tim Nasional Senegal sejak menjalani debut internasional pada 2012.

Selama lebih dari 14 tahun, ia mencatatkan 130 penampilan dan mencetak 54 gol, sekaligus membantu Senegal menjuarai Piala Afrika 2021 serta tampil di tiga edisi Piala Dunia.

Kontribusi Mane kepada Tim Nasional Senegal terlihat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa sekaligus salah satu simbol kebangkitan sepak bola Senegal.