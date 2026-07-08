Persaingan Ballon d'Or 2026 Memanas! Peluang Messi, Mbappe dan Haaland Naik Tajam Gara-gara Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Peta persaingan Ballon d'Or 2026 mulai berubah seiring bergulirnya Piala Dunia 2026.

Sejumlah pemain yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan kini justru masuk dalam daftar favorit, sementara beberapa nama yang tampil gemilang di level klub mulai kehilangan momentum.

Piala Dunia memang kerap menjadi panggung yang menentukan dalam perebutan Ballon d'Or. Sejarah menunjukkan bahwa performa pemain di turnamen empat tahunan tersebut sering kali memiliki pengaruh besar terhadap penilaian para pemilih, bahkan mampu menggeser pencapaian selama satu musim penuh di level klub.

Fenomena itu kembali terlihat pada edisi 2026. Berdasarkan data dari Betfair yang dikutip MARCA, peluang sejumlah pemain berubah drastis setelah memasuki fase-fase krusial Piala Dunia.

Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Lionel Messi. Kapten timnas Argentina itu sempat dianggap hanya sebagai kandidat pelengkap sebelum turnamen dimulai. Peluangnya meraih Ballon d'Or saat itu hanya berada di angka 0,97 persen.

Namun situasinya berubah cukup signifikan. Penampilan konsisten Messi bersama Argentina membuat peluangnya melonjak menjadi 10,34 persen atau meningkat sekitar 966 persen dibandingkan sebelum Piala Dunia dimulai.

Lonjakan tersebut membawa pemain berusia 39 tahun itu masuk ke jajaran lima besar kandidat Ballon d'Or 2026.

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Jika Argentina mampu melangkah lebih jauh, peluang Messi untuk kembali meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola diperkirakan akan terus meningkat.