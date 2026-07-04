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Risma Azzah Fatin
Minggu, 5 Juli 2026 | 06.33 WIB

Bayern Munich Resmi Mengonfirmasi Perekrutan Ismael Saibari dari PSV Eindhoven

Ismael Saibari (Instagram @fcbayern) - Image

Ismael Saibari (Instagram @fcbayern)

JawaPos.com – Bayern Munich resmi mengonfirmasi perekrutan Ismael Saibari dari PSV Eindhoven.

Dilansir dari laman One Football pada Jum'at (3/7), Pemain berusia 25 tahun tersebut menandatangani kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2031.

Kepastian transfer ini menjadi bagian dari upaya Bayern memperkuat skuad untuk menghadapi musim-musim mendatang.

Saibari saat ini masih membela Tim Nasional Maroko pada ajang Piala Dunia FIFA 2026. Ia dijadwalkan bergabung dengan Bayern Munich setelah turnamen tersebut berakhir. Bersama klub barunya, Saibari akan mengenakan nomor punggung 34.

Anggota dewan olahraga Bayern Munich, Max Eberl, menyebut perekrutan Saibari sebagai hasil dari perencanaan jangka panjang klub.

Menurut Eberl, Saibari merupakan salah satu penyerang yang tampil impresif selama turnamen. Ia diyakini mampu memberikan tambahan kualitas serta variasi dalam permainan menyerang Bayern.

Saibari mengaku sangat bangga dapat bergabung dengan Bayern Munich karena merupakan impian yang telah dimilikinya sejak kecil. Ia menilai Bayern sebagai salah satu klub terbesar di dunia yang selalu bersaing memperebutkan gelar bergengsi.

Target utama Saibari adalah membantu tim meraih sebanyak mungkin trofi, termasuk gelar Liga Champions.

Saibari juga mengungkapkan bahwa gaya bermain Bayern Munich sesuai dengan karakter permainannya. Selain itu, kehadiran pelatih Vincent Kompany menjadi salah satu faktor penting yang mendorongnya menerima tawaran klub.

Saibari berkomitmen bekerja keras untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Bayern Munich pada musim mendatang.

Editor: Hanny Suwindari
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