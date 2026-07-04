Bayern Munich Tegaskan Michael Olise Tidak Dijual Meski Real Madrid Terus Memantau Situasi

Michael Olise (Bein Sports)
JawaPos.com – Michael Olise menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan pada bursa transfer setelah penampilannya di Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (3/7), Masa depan pemain berusia 24 tahun tersebut kini menjadi perhatian karena muncul ketertarikan dari Real Madrid, sementara Bayern Munich tetap bersikeras mempertahankannya.
Situasi tersebut membuat masa depan Olise menjadi salah satu isu yang paling menarik di bursa transfer.
Presiden Bayern Munich, Herbert Hainer, menegaskan bahwa Olise tidak masuk dalam daftar pemain yang akan dijual. Pernyataan itu menunjukkan sikap tegas klub untuk mempertahankan salah satu pemain andalannya.
Meski demikian, berbagai spekulasi mengenai kemungkinan transfer masih terus berkembang.
Laporan media Spanyol menyebutkan bahwa Real Madrid terus memantau situasi Olise. Klub berjuluk Los Blancos itu dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan pihak sang pemain. Penampilan impresif Olise sepanjang turnamen semakin memperkuat minat Real Madrid untuk mendatangkannya.
Di tengah berbagai rumor yang beredar, Olise memilih tidak memberikan komentar mengenai masa depannya.
Olise diketahui lebih memusatkan perhatian pada performanya di lapangan dan enggan terlibat dalam spekulasi transfer. Sikap tersebut menunjukkan komitmennya untuk tetap profesional selama proses berlangsung.
Hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai masa depan Olise. Bayern Munich masih berupaya mempertahankan sang pemain, sedangkan Real Madrid terus membuka peluang untuk merekrutnya. Persaingan kedua klub diperkirakan akan menjadi salah satu cerita utama pada bursa transfer musim ini.
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