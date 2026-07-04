Julian Nagelsmann Resmi Mundur sebagai Pelatih Tim Nasional Jerman Usai Kegagalan di Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Julian Nagelsmann resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala Tim Nasional Jerman.

Dilansir dari laman Four Four Two pada Jum'at (3/7), Keputusan tersebut diumumkan setelah Jerman gagal memenuhi harapan pada Piala Dunia FIFA 2026.

Pengunduran diri itu sekaligus mengakhiri masa kepemimpinan Nagelsmann bersama tim nasional.

Kepergian Nagelsmann terjadi setelah Jerman tersingkir secara mengejutkan dari Paraguay melalui adu penalti. Hasil tersebut menjadi salah satu kegagalan terbesar yang dialami tim dalam turnamen tersebut. Kekalahan itu juga memicu evaluasi besar terhadap masa depan tim nasional Jerman.

Seiring mundurnya Nagelsmann, Federasi Sepak Bola Jerman mulai mencari sosok pelatih baru untuk menangani tim. Sejumlah nama pelatih ternama langsung dikaitkan sebagai calon pengganti.

Proses pencarian diharapkan dapat segera menghasilkan keputusan agar persiapan menuju turnamen berikutnya berjalan optimal.

Mantan pelatih Liverpool, Jürgen Klopp, disebut sebagai kandidat terkuat untuk mengisi posisi tersebut. Selain Klopp, nama Pep Guardiola juga masuk dalam daftar calon pelatih Tim Nasional Jerman. Keduanya dinilai memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni di level tertinggi sepak bola.

Pengunduran diri Nagelsmann menandai dimulainya babak baru bagi Tim Nasional Jerman. Federasi kini dihadapkan pada tantangan untuk memilih pelatih yang mampu mengembalikan prestasi tim.