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Risma Azzah Fatin
Minggu, 5 Juli 2026 | 05.57 WIB

Federico Valverde Bertanggung Jawab Penuh atas Kegagalan Uruguay di Piala Dunia FIFA 2026 Usai Tersingkir Grup

Faderico Valverde (Bein Sports) - Image

Faderico Valverde (Bein Sports)

JawaPos.com – Federico Valverde memikul tanggung jawab penuh atas kegagalan Uruguay di Piala Dunia FIFA 2026 setelah timnya tersingkir pada babak penyisihan grup.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (3/7), Kapten Uruguay itu mengakui penampilannya belum mampu memenuhi harapan tim maupun pendukung.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui media sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil yang diraih La Celeste.

Uruguay mengakhiri fase grup di posisi ketiga Grup H dengan raihan dua poin. Hasil tersebut diperoleh setelah bermain imbang melawan Arab Saudi dan Tanjung Verde, serta kalah tipis dari Spanyol. Kegagalan itu membuat Uruguay tidak mampu melaju ke babak gugur turnamen.

Valverde mengungkapkan bahwa dirinya telah mempersiapkan diri secara maksimal sepanjang musim, baik dari sisi fisik maupun mental. Ia berharap dapat membawa Uruguay meraih hasil lebih baik dibandingkan Piala Dunia sebelumnya.

Namun, gelandang Real Madrid tersebut mengakui seluruh upaya yang dilakukan belum cukup untuk menghindarkan tim dari kegagalan.

Meski mengakui penampilannya belum berada pada level terbaik, Valverde menegaskan tidak akan meninggalkan tim nasional Uruguay. Ia menyatakan akan terus berjuang demi membawa La Celeste kembali bersaing di level tertinggi sepak bola internasional. Menurutnya, membela negaranya tetap menjadi salah satu kehormatan terbesar dalam kariernya.

Pengakuan Valverde disampaikan setelah Uruguay memasuki masa evaluasi menyusul kegagalan di Piala Dunia FIFA 2026. Sikap terbuka sang kapten dinilai mencerminkan tanggung jawab sebagai pemimpin di dalam maupun di luar lapangan.

Valverde pun bertekad menjadikan kegagalan tersebut sebagai motivasi untuk membawa Uruguay bangkit pada kompetisi berikutnya.

Editor: Hanny Suwindari
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