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Leni Setya Wati
Minggu, 5 Juli 2026 | 04.03 WIB

Justin Bieber Dikabarkan Bakal Tampil di Final Piala Dunia FIFA 2026

Ilustrasi photo dari x @theepopcore - Image

Ilustrasi photo dari x @theepopcore

JawaPos.com - Justin Bieber dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk tampil di halftime show Final Piala Dunia FIFA 2026.

Jika kesepakatan tercapai, pelantun lagu Baby tersebut akan menjadi salah satu bintang yang memeriahkan pertunjukan paruh waktu pertama dalam sejarah final Piala Dunia.

Menurut sejumlah laporan media internasional, Justin Bieber sedang berdiskusi dengan penyelenggara untuk bergabung dalam deretan penampil yang sebelumnya telah dikaitkan dengan acara tersebut.

Halftime show ini diproyeksikan menjadi salah satu pertunjukan musik terbesar di dunia, mengusung konsep layaknya Super Bowl Halftime Show dengan sentuhan global.

Sebelumnya, FIFA telah mengumumkan bahwa Global Citizen akan memproduksi halftime show perdana Final Piala Dunia 2026, sementara Chris Martin, vokalis Coldplay, turut berperan dalam membantu menyusun jajaran penampil.

Sejumlah nama besar seperti Madonna, Shakira, dan BTS juga telah dikaitkan dengan acara spektakuler tersebut.

Kabar mengenai potensi penampilan Justin Bieber langsung disambut antusias oleh para penggemar.

Penyanyi asal Kanada itu memang tengah menikmati momentum comeback setelah kembali aktif merilis musik dan tampil di berbagai panggung besar sepanjang tahun 2026.

Kehadirannya di Final Piala Dunia diyakini akan semakin meningkatkan daya tarik acara yang diperkirakan disaksikan oleh miliaran penonton di seluruh dunia.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari FIFA maupun perwakilan Justin Bieber mengenai keterlibatannya.

Editor: Hanny Suwindari
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