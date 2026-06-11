Link Live Streaming Indonesia U-19 vs Australia Malam Ini, Perebutkan Tiket Final Piala AFF U-19 2026

Timnas Indonesia U-19 (Dok: Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Australia U-19 pada babak semifinal Piala AFF U-19 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Kamis (11/6/2026) malam.
Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan pencinta sepak bola nasional, karena menentukan langkah Garuda Muda menuju partai final.
Bagi suporter yang tidak bisa hadir langsung ke stadion, pertandingan Indonesia U-19 vs Australia U-19 dapat disaksikan melalui siaran langsung televisi nasional maupun layanan live streaming resmi.
Laga dijadwalkan mulai pukul 20.15 WIB dan diperkirakan berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama tampil impresif sejak fase grup.
Timnas Indonesia U-19 datang ke semifinal dengan modal kepercayaan diri tinggi. Skuad asuhan Nova Arianto berhasil menunjukkan performa konsisten sepanjang turnamen dan sukses mengamankan tempat di empat besar setelah melewati pertandingan-pertandingan yang tidak mudah.
Kemenangan atas Vietnam U-19 pada laga sebelumnya menjadi salah satu hasil yang meningkatkan optimisme publik sepak bola Indonesia.
Garuda Muda mampu memperlihatkan permainan yang disiplin serta efektif dalam memanfaatkan peluang di depan gawang lawan.
Sementara itu, Australia U-19 juga menjadi salah satu tim yang patut diwaspadai. Tim berjuluk Young Socceroos tersebut memiliki kualitas individu yang baik serta kekuatan fisik yang menjadi ciri khas sepak bola Australia.
Sebelum mencapai semifinal, Australia sempat mencuri perhatian dengan kemenangan besar atas Filipina U-19.
Meski kemudian ditahan imbang Kamboja U-19, mereka tetap menunjukkan kapasitas sebagai salah satu kandidat kuat juara turnamen tahun ini.
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