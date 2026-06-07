Dramatis! Evandra Florasta Selamatkan Timnas Indonesia U-19 di Injury Time, Vietnam Tersungkur dan Thailand Menanti di Semifinal

Evandra Florasta menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-19 setelah mencetak gol penalti pada injury time untuk memastikan kemenangan 2-1 atas Vietnam di Piala AFF U-19 2026. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com — Timnas Indonesia U-19 memastikan diri menjadi juara Grup A Piala AFF U-19 2026 usai menaklukkan Vietnam dengan skor 2-1 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Minggu (7/6/2026) malam. Kemenangan dramatis ini membawa skuad asuhan Nova Arianto melaju ke semifinal dengan raihan sempurna sembilan poin dari tiga pertandingan.
Pertandingan berjalan sengit karena kedua tim sama-sama berpeluang merebut status juara grup. Dukungan penuh suporter membuat Garuda Muda tampil agresif sejak menit-menit awal pertandingan.
Timnas Indonesia U-19 langsung menekan pertahanan Vietnam sejak babak pertama dimulai. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, termasuk melalui aksi Reno Salampessy yang hampir mencetak gol setelah menerima umpan matang dari Arkhan Kaka.
Peluang tersebut masih melebar tipis di sisi kanan gawang Vietnam. Namun usaha Reno akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-22.
Gol berawal dari kemenangan duel udara yang dilakukan Reno Salampessy. Bola kemudian disambarnya dengan tembakan mendatar keras yang gagal diantisipasi kiper Vietnam, Xuan Tin Hoa.
Stadion Utama Sumatera Utara pun bergemuruh menyambut gol tersebut. Indonesia unggul 1-0 dan mampu mempertahankan keunggulan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia U-19 tetap berusaha menambah gol. Peluang emas sempat diperoleh Dimas Adi melalui sundulan di depan gawang Vietnam setelah menerima umpan dari Arkhan Kaka.
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Sayangnya, bola masih melambung di atas mistar. Vietnam kemudian mulai meningkatkan intensitas serangan dan beberapa kali mengancam lini belakang Indonesia.
Kesalahan antisipasi di sektor pertahanan Indonesia sempat memberikan peluang berbahaya bagi Vietnam. Beruntung penyelesaian akhir para pemain Vietnam belum mampu mengarah tepat ke sasaran.
Gol yang ditunggu Vietnam akhirnya datang pada menit ke-74. Berawal dari situasi sepak pojok, sang kapten Kokan berhasil menyambut bola dengan sundulan terarah yang membuat skor berubah menjadi 1-1.
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