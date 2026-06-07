Reno Salampessy Jadi Pembeda! Timnas Indonesia U-19 Ungguli Vietnam 1-0, Selangkah ke Semifinal

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-19 untuk sementara unggul 1-0 atas Vietnam pada laga penentuan Grup A Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Minggu (7/6/2026) malam WIB. Gol tunggal Reno Salampessy pada menit ke-22 membuat skuad asuhan Nova Arianto berada di jalur kemenangan sekaligus membuka peluang besar lolos ke semifinal.

Bagaimana Jalannya Babak Pertama Indonesia vs Vietnam?

Sejak peluit kick-off dibunyikan, Timnas Indonesia U-19 langsung mengambil inisiatif serangan dan menekan pertahanan Vietnam. Agresivitas Garuda Muda membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan pada menit-menit awal.

Meski lebih banyak ditekan, Vietnam sempat memberikan ancaman melalui Nguyen Van Khanh. Namun, tembakannya masih melambung di atas mistar gawang yang dikawal Dafa Al Gasemi.

Indonesia merespons cepat lewat peluang Reno Salampessy setelah menerima umpan matang dari Arkhan Kaka di dalam kotak penalti. Sayangnya, penyelesaian akhirnya masih melebar tipis di sisi kanan gawang Vietnam.

Memasuki menit ke-12, Garuda Muda kembali mengancam melalui lemparan ke dalam jarak jauh Fabio Azkairawan. Bola berhasil disundul Reno Salampessy, tetapi arah sundulannya belum tepat sasaran.

Mengapa Reno Salampessy Menjadi Pembeda?

Performa Reno Salampessy terus merepotkan lini belakang Vietnam sepanjang babak pertama. Penyerang asal Persipura Jayapura itu menjadi target utama dalam berbagai skema serangan Indonesia.